Richard Lugner presenta la sua ospite al Ballo dell'Opera di Vienna 2024: è Priscilla Presley. IMAGO/SKATA

Come ospite del Ballo dell'opera di Vienna di quest'anno, Richard Lugner ha deciso di invitare nientemeno che Priscilla Presley. Ma per averla come accompagnatrice d'onore, l’imprenditore edile deve mettere mano al proprio portafoglio.

Hai fretta? blue News riassume per te Ogni anno l'imprenditore edile Richard Lugner (91 anni) paga ingenti somme di denaro per poter ballare con una stella di prim'ordine al Ballo dell'Opera di Vienna.

Quest'anno è confermato l'arrivo di Priscilla Presley per la 66esima edizione dell'esclusivo evento viennese.

«Mörtel» ha sborsato circa 100.000 euro per l’ex moglie di Elvis Presley. Mostra di più

L'imprenditore edile Richard Lugner ha dovuto frugare a fondo nelle sue tasche per poter invitare Priscilla Presley (78 anni) al Ballo dell'Opera di Vienna. Durante la 66esima edizione, che si terrà giovedì 8 febbraio, il 91enne sarà proprio accompagnato dall'ex moglie di Elvis Presley.

Secondo il «Bild» il padrone di casa paga 30.000 euro, ovvero circa 28.200 franchi, solo per la loggia. Mentre per l'apparizione dell'ospite d'onore si prevede che «Mörtel» spenderà fino a 100.000 euro (circa 94.000 franchi), compresi i costi di agenzia, voli, hotel e tutte le richieste speciali.

Priscilla Presley: «Ci divertiremo»

Pare comunque che non sia stato difficile convincere la 78enne a partecipare, rispetto ad altre celebrità. Presley ha infatti anche inviato un videomessaggio a Lugner, che quest'ultimo ha riprodotto durante la conferenza stampa dell'esclusivo evento viennese.

Nel filmato Priscilla afferma di essere stata nella città austriaca solo una volta e di «aver amato ogni momento». E ha aggiunto: «Non vedo l’ora di venire a Vienna per il Ballo dell’Opera. Sto arrivando e ci divertiremo».

Ma «Mörtel» non ha sempre avuto accompagnatrici così complici: nel 2014 è arrivata Kim Kardashian (43 anni) e ha pagato 250.000 euro per quella che è stata «l'ospite più complicata».

Ma almeno la star dei reality show si è presentata all'evento, cosa che non si può dire dell'attrice Lindsay Lohan, che nel 2010 ha accettato un compenso di 170.000 euro, ma al ballo non ci è mai arrivata.