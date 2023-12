Priscilla Presley crolla il TV parlando di Lisa Marie: «Non ce la faccio»

Priscilla Presley: «Ich kann nicht mehr, können Sie bitte die Kameras stoppen?» Bei «Uncensored»-Talker Piers Morgan spricht Elvis-Witwe Priscilla Presley (78) zum ersten Mal über den Tod ihrer Tochter Lisa Marie. Ein denkwürdiges TV-Interview mit traurigen, aber auch unterhaltsamen Erinnerungen aus einem faszinierenden nen aus. 02.11.2023

La vedova di Elvis, Priscilla Presley, all'incirca un mese fa ha parlato per la prima volta della morte di sua figlia Lisa Marie con il presentatore dello show «Uncensored» Piers Morgan. Si tratta di un'intervista televisiva memorabile.

Hai fretta? blue News riassume per te Priscilla Presley ha parlato per la prima volta della morte di sua figlia Lisa Marie con il conduttore del talk show «Uncensored» Piers Morgan all'inizio di novembre.

Oltre alla figlia, la vedova di Elvis ha perso in breve tempo anche il nipote e la madre.

Durante l'intervista Priscilla è stata sopraffatta dalle sue emozioni e ha dovuto interrompere la registrazione.

La conversazione ha regalato anche dei momenti divertenti ed emozionanti ai fan del «Re del Rock 'n' Roll». Mostra di più

Si può pensare quello che si vuole di Piers Morgan, ma con il suo talk show «Uncensored», l'inglese riesce sempre a suscitare grandi dichiarazioni che fanno notizia in tutto il mondo da parte dei suoi ospiti di alto profilo.

La stella del calcio Cristiano Ronaldo, ad esempio, ha imprecato contro il suo allenatore Erik ten Hag e di conseguenza ha dovuto lasciare il Manchester United. L'ufficiale di calcio spagnolo Luis Rubiales ha annunciato le dimissioni nel suo studio.

Non da meno la conversazione con Priscilla Presley è stata «la più emozionante, sorprendente ed entusiasmante» di tutte le sue interviste, ha detto il conduttore all'inizio, e questo generoso annuncio si è rivelato vero.

Tre disgrazie per Priscilla in un breve lasso di tempo

Era infatti la prima volta che l'ex moglie di Presley parlava pubblicamente della morte di sua figlia Lisa Marie. «Era insopportabile», ha commentato durante l'intervista al Peninsular Hotel di Beverly Hills.

«Ho perso mia madre, ho perso mio nipote, ho perso mia figlia. È come se una grande parte della tua vita ti fosse stata portata via».

Con il suo talk show «Uncensored», Piers Morgan riesce sempre a suscitare dichiarazioni da parte dei suoi ospiti di alto profilo che fanno notizia in tutto il mondo. IMAGO/Avalon.red

In effetti il suicidio del nipote Benjamin nell’estate del 2020 è stato un duro colpo per la madre Lisa Marie, che ha anche avuto pensieri suicidi.

E la figlia di Priscilla ed Elvis Presley è morta improvvisamente nel gennaio 2023 a causa di un'ostruzione intestinale a soli 54 anni. Nel frattempo è venuta a mancare pure la madre di Priscilla, all'età di 95 anni.

Priscilla chiede di mettere in pausa l'intervista

È stato tutto «molto duro, molto triste», ha rivelato emozionata la vedova Presley. Durante l’intervista, sopraffatta dal dolore, è scoppiata in lacrime e ha chiesto di interrompere la registrazione: «Non ce la faccio più. Potete per favore fermare le telecamere?».

Tuttavia Piers Morgan non sarebbe Piers Morgan se non aggiungesse un tocco divertente alla conversazione.

Oltre ai momenti bui – Priscilla ha raccontato ancora una volta con emozione la notte della morte di Elvis – il pubblico ha goduto anche di aneddoti divertenti o precedentemente poco conosciuti dell'affascinante vita dei «reali americani» (come li ha chiamati il regista del film «Elvis» Baz Luhrmann).

Michael Jackson aveva paura di Priscilla

Priscilla ha spiegato animatamente di quanto suo marito fosse infastidito all'epoca dal fatto che il suo manager, il colonnello Tom Parker, lo facesse apparire solo in film imbarazzanti.

Secondo la vedova soffriva molto il fatto di dover cantare in film con ragazze seminude sulla spiaggia. La star ha sempre voluto avere una possibilità in ruoli più seri.

L'intervista contiene anche informazioni interessanti sul matrimonio di Lisa Marie Presley e Michael Jackson. imago images / ZUMA Press

Nell'intervista si viene anche a conoscenza di episodi interessanti sul matrimonio di Lisa Marie e Michael Jackson. A quanto pare «Jacko» aveva paura della suocera perché lei «vedeva attraverso» di lui, ha sostenuto Priscilla.

Ai suoi occhi la star del pop voleva adornarsi con il nome Presley: «Se fosse dipeso da me, Lisa Marie non avrebbe mai potuto sposarlo».

Priscilla: «Sì, era proprio così Elvis»

Belli anche i tanti ricordi che Priscilla ha del suo defunto marito. La donna ha raccontato con entusiasmo di come Elvis una volta avrebbe comprato spontaneamente una Cadillac per una strana donna, solo perché aveva ammirato l'auto nella vetrina di un negozio e non avrebbe mai potuto permettersela in vita sua.

«Sì, era proprio così Elvis» ha ricordato la 78enne nel talk show: «Aveva un cuore grande ed era sempre lì per tutti».

La star americana del rock 'n' roll Elvis Presley con la moglie Priscilla e la figlia Lisa Marie nel 1968. KEYSTONE

È anche evidente che, nonostante i molti alti e bassi nel loro matrimonio, il suo amore per il «Re del Rock 'n' Roll» è sempre presente, anche 46 anni dopo la morte di Elvis.

«Mi manca molto. Mi mancano le sue parole, mi manca il suo amore, mi mancano le sue risate, mi manca la sua energia, mi mancano i momenti divertenti», ha confessato Priscilla.

Spesso non ci si rende conto dei bei momenti finché non si guardano delle vecchie foto e si pensa: «Mio Dio, ci siamo divertiti così tanto, abbiamo fatto così tanto. È ancora tutto sempre lì».