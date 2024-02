Se re Carlo è malato o all'estero, può delegare alcuni compiti ai consiglieri di Stato. Questi sono tradizionalmente la moglie del monarca, la regina Camilla, e i primi quattro in linea di successione al trono. Alberto Pezzali/AP

Il tumore che è stato diagnosticato a re Carlo getta ancora di più i riflettori sulla monarchia britannica. Cosa succederà ora al 75enne? Potrà ancora adempiere ai suoi doveri? Gli interrogativi sono molti.

Hai fretta? blue News riassume per te A re Carlo III è stato diagnosticato un cancro.

Il capo di Stato britannico per il momento non parteciperà quindi agli impegni pubblici.

Non sono stati forniti dettagli sulla malattia, sulla prognosi o sul trattamento.

Secondo il consiglio del medico, il sovrano continuerà a condurre gli affari di Stato e a elaborare i documenti ufficiali come di consueto.

I commentatori non hanno però escluso la possibilità che la forma dei compiti cambi.

Se re Carlo non sarà in grado di adempiere ai suoi doveri può delegare alcuni compiti ai consiglieri di Stato. Mostra di più

A re Carlo III è stato diagnosticato un cancro e dovrà sottoporsi alle cure necessarie. Per il momento, quindi, il capo di Stato britannico non potrà partecipare agli impegni pubblici.

Il breve annuncio fatto lunedì sera da Buckingham Palace solleva molte domande, ma non tutte trovano - per ora - una risposta.

Di che tipo di cancro si tratta?

Il Palazzo non ha rivelato di che tipo di cancro si tratta. Si sa solo che non è alla prostata. È importante sottolinearlo perché il 75enne si è recentemente sottoposto a un intervento chirurgico per un ingrossamento benigno, una procedura particolarmente comune negli uomini di una certa età. Ma nel comunicato viene detto che è stato identificato un problema separato.

Nel dettaglio, si legge che ulteriori esami diagnostici hanno identificato «una forma di cancro», ma non sono stati forniti dettagli sulla malattia, sulla prognosi o sul trattamento. Il monarca ha però già iniziato il regolare trattamento ambulatoriale.

Secondo l'organizzazione «Macmillan Cancer Support», ogni anno nel Regno Unito viene diagnosticato un cancro a circa 393.000 persone.

Carlo può continuare a svolgere i suoi compiti?

Su consiglio del medico, il re si asterrà per il momento dagli appuntamenti pubblici, ma continuerà a condurre gli affari di Stato e a trattare i documenti ufficiali - che gli saranno inviati nella famosa scatola rossa - come di consueto. I commentatori non hanno però escluso che la natura delle sue funzioni possa cambiare.

Il monarca incontra il primo ministro britannico Rishi Sunak ogni settimana, di solito il mercoledì. I colloqui da ora potrebbero svolgersi virtualmente, secondo quanto riportato dalla BBC. Carlo intende anche partecipare alle riunioni mensili del Privy Council.

Che ruolo ha il re in Gran Bretagna?

Di norma, le funzioni del re in Gran Bretagna sono rappresentative e deve mantenere una rigorosa neutralità politica. Ma ci sono questioni che richiedono l'approvazione formale del sovrano, come ad esempio il conio delle monete e le date di alcune festività pubbliche. La sua firma è inoltre necessaria per l'entrata in vigore delle leggi.

Il diritto del monarca di sciogliere il Parlamento prima delle elezioni diventerà importante nel 2024. Dopo il voto, per il quale non è ancora stata fissata una data precisa, il Re riceverà il leader del partito che ha ottenuto il maggior numero di seggi alla Camera dei Comuni e gli chiederà di formare un Governo.

Carlo non è solo il capo di Stato del Regno Unito, ma anche di altri 14 Paesi: ex colonie britanniche dall'Australia al Canada e Stati insulari dei Caraibi, che fanno parte del cosiddetto «Commonwealth».

Cosa succede se il re non è in grado di svolgere i suoi compiti?

Se il sovrano è malato o all'estero, può delegare alcuni compiti ai consiglieri di Stato. Questi sono tradizionalmente la moglie del monarca, quindi in questo caso la regina Camilla, e le prime quattro persone in linea di successione al trono che hanno più di 21 anni. Si tratta quindi dei figli di Carlo, vale a dire il principe William e il principe Harry, del fratello, il principe Andrea, e della sua figlia maggiore, la principessa Beatrice.

È obbligatorio che almeno due lavorino insieme. Ma dato che Harry e Andrea non assumono incarichi per i reali per vari motivi, anche la sorella di Carlo, ossia la principessa Anna e il fratello minore, vale a dire il principe Edoardo, sono stati nominati consiglieri di Stato alla fine del 2022 su richiesta dello stesso re.

È ipotizzabile un'abdicazione del re?

È una pura speculazione. Nel suo primo discorso alla nazione dopo l'insediamento, Carlo ha rinnovato l'impegno della defunta regina Elisabetta II a prestare servizio per tutta la vita. Sua madre aveva promesso di dedicare «tutta la sua vita, breve o lunga che fosse» al servizio dei suoi sudditi.

Lei ha mantenuto questa promessa e lui - come fatto - intendeva confermarla. È stato erede al trono per 70 anni, fino alla morte di Elisabetta, avvenuta l'8 settembre 2022.

Cosa fanno ora i familiari più stretti di Carlo?

L'annuncio che il figlio minore di Carlo, il principe Harry, sarebbe partito dagli Stati Uniti, dove vive da anni con la famiglia, ha suscitato grande scalpore. I rapporti tra il 39enne e il padre, ma anche con il fratello, il principe William, sono infatti ancora considerati tesi.

La moglie di Carlo, la regina Camilla, continuerà a partecipare agli appuntamenti, come ha sottolineato il Palazzo. È ormai chiaro che la 76enne è la grande forza dietro al trono, ha dichiarato Joe Little della rivista «Majesty»: «È un grande sostegno per il marito in molti modi».

L'erede al trono William tornerà a farsi vedere in pubblico questo mercoledì. In realtà avrebbe voluto rallentare le sue attività pubbliche mentre sua moglie, la principessa Kate, si riprende dall'intervento all'addome. Ricordiamo che la 42enne, che non si sa ancora perché ha dovuto essere operata, resterà a riposo almeno fino a Pasqua.

Di Benedikt von Imhoff, dpa