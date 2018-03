Le strane case delle celebrity

Source: Covermedia

Il giornalista in lizza per il quiz dell’estate, finora condotto con successo da Amadeus.

Marco Liorni è in lizza per condurre Reazione a catena.

Il presentatore de La vita in diretta è il principale indiziato per raccogliere l’eredità di Amadeus, che sicuramente lascerà il quiz di Rai1 dopo una lunga stagione che lo ha visto impegnato alla guida de I Soliti Ignoti, Stasera Tutto e Possibile e L’anno che verrà.

A lanciare l’indiscrezione è stato il sito davidemaggio.it: «Sarà un’edizione particolare, questa, perché, oltre a dover affrontare per qualche settimana la concorrenza dei Mondiali di Calcio in onda sulle reti Mediaset, sarà caratterizzata da un cambio alla conduzione. Non è ancora ufficiale, ma praticamente certa, l’assenza di Amadeus, come indirettamente “confermato” dal sito stesso della trasmissione che non fa menzione del padrone di casa o propone sue immagini».

Sul sito si ipotizza come il passaggio dal mondo dell’informazione a quello dell’intrattenimento di Liorni rappresenti un «risarcimento» della Rai, che a quanto pare non ha intenzione di riconfermarlo alla guida de La Vita in diretta per la prossima stagione.

I casting di Reazione a catena sono già aperti.

Secondo alcune indiscrezioni, Liorni potrebbe condurre anche la prossima edizione di Domenica In, sostituendo o affiancando Cristina Parodi, reduce dal flop di quest’anno.