Rihanna

Il 1. agosto è nato il secondogenito della coppia, legata dal 2020.

Un altro fiocco azzurro per Rihanna e A$AP Rocky. Come fa sapere The Blast, che è entrato in possesso del certificato di nascita, la cantante delle Barbados ha dato alla luce il 1. agosto un bambino. Il piccolo è stato chiamato Riot Rose.

Il primogenito della coppia, RZA Athelston Mayers, è invece nato a maggio 2022. Mantenuta dunque la tradizione della lettera R.

Riot vuol dire «rivolta» in inglese e secondo alcuni fan sarebbe un riferimento alla canzone lanciata da A$AP Rocky qualche mese fa con Pharell Williams. Rose è di origini latine e significa «bella fresca come bocciolo di rosa». Il primo figlio RZA Athelston Mayers è stato chiamato così in onore del leader Wu-Tang Clan, collettivo hardcore hip hop americano.

Rihanna ha partorito al Cedar Sinai Hospital di Los Angeles. «Adesso Rihanna sente che la sua famiglia è completa. È qualcosa che ha sempre desiderato, lei ama la maternità», ha spifferato una fonte a People.

L’artista e imprenditrice 35enne aveva annunciato la seconda gravidanza durante la sua esibizione al Super Bowl e in un’intervista a Entertainment Tonight aveva dichiarato: «La mia seconda gravidanza è così diversa dalla prima. Ho avuto nausee e non ho avuto alcuna voglia, è tutto diverso ma sono felice».

Covermedia