Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus sda

In attesa del Festival di Sanremo 2024 si pensa già a quello del 2025 che potrebbe non essere condotto da Amadeus.

Amadeus pronto a lasciare Sanremo: più volte il presentatore ha assicurato che il prossimo sarà l’ultimo per lui dopo quattro anni di grandi successi.

Per il 2025 si pensa a un duo composto da donne, più precisamente dalle amiche Laura Pausini e Paola Cortellesi. «Se a me piacerebbe? Le qualità di Laura che sono sotto gli occhi di tutti. La Pausini è brava, capace, credibile… il rapporto con Paola Cortellesi è popolare. La presenza femminile sul palco io la trovo giusta», ha dichiarato nel podcast «Pezzi».

Dello stesso parere il giornalista Luca Dondoni: «Sarebbe la donna perfetta perché ha già fatto televisione, ha presentato l’Eurovision, ha la sua Fiorello, che è Paola Cortellesi con la quale ha fatto due spettacoli su Rai1, poi conosce bene la musica».

In merito a Sanremo 2024 Amadeus ha assicurato: «È l'ultimo, bisogna sempre fermarsi un attimo prima. È chiaro che ti appassiona, ti piace. Alla fine ci sarà Fiorello che mi trascinerà via. È un'esperienza che non avrei mai immaginato di fare così a lungo. Già fare il primo anno, mi sembrava un premio, lo avevo tanto desiderato. Non ho mai detto che non lo rifarò nella vita. Se dovessero richiedermelo un giorno, potrei accettare, però deve passare qualche anno».

Il Festival di Sanremo andrà in onda su Rai1 dal 6 al 10 febbraio 2024.

Covermedia