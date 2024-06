Sean Combs

La Howard University revoca il riconoscimento conferito al rapper nel 2014, dopo la pubblicazione di un video in cui si vede la star picchiare l'ex Cassie Ventura.

La Howard University revoca la laurea honoris causa conferita a Sean 'Diddy' Combs.

La scelta dell'ateneo, che aveva insignito il rapper del titolo nel 2014, arriva dopo la denuncia di abusi sessuali presentata dall'ex Cassie Ventura.

L'università di Washington DC ha dichiarato che «il comportamento di Combs, come emerso in un video pubblicato di recente, è fondamentalmente incompatibile con i valori e le convinzioni fondamentali della Howard University e dunque non è più ritenuto meritevole del più alto riconoscimento dell'istituzione».

L'università ha inoltre confermato che porrà fine a una borsa di studio istituita a nome di Diddy e rescinderà un «accordo di donazione» in essere dal 2016.

Le accuse contro Combs sono piovute lo scorso novembre, quando Cassie ha presentato un esposto contro la star dell' R&B per abusi fisici e sessuali. Accuse negate dall'artiste.

I due avevano chiuso la contesa legale con «reciproca soddisfazione» un giorno dopo la denuncia. Tuttavia, a maggio, è emerso un video, ottenuto e diffuso da CNN, che mostra Diddy colpire Cassie in un hotel. Le immagini sembrano dunque essere in linea con quanto affermato da Cassie nella sua denuncia. Combs si è scusato per il suo «imperdonabile comportamento».

Intanto il sindaco di New York Eric Adams sta ricevendo delle pressioni dai membri del consiglio per togliere a Combs l'onore delle chiavi della città. Il rapper aveva ottenuto il riconoscimento nel settembre scorso, prima che emergessero le accuse di abusi ai danni di Cassie.

Covermedia