Selvaggia Lucarelli

Secondo l'opinionista il rapper avrebbe raggiunto un accordo economico con Iovino per evitare azioni legali relative a un'aggressione fisica che includerebbero lesioni e percosse aggravate.

Covermedia

Selvaggia Lucarelli ha recentemente espresso forte disapprovazione nei confronti del rapper Fedez tramite un post su Instagram.

Il fulcro della critica riguarda la gestione di una controversia tra Fedez e il personal trainer Cristiano Iovino. Secondo l'opinionista il rapper avrebbe raggiunto un accordo economico con Iovino per evitare azioni legali relative a un'aggressione fisica, azioni che includerebbero lesioni e percosse aggravate.

Lucarelli, con il suo stile diretto, sottolinea come Fedez abbia apparentemente utilizzato il denaro per influenzare l'esito legale della situazione, un atto che lei descrive con disprezzo: «Paga la vittima perché non sporga querela così da evitare un processo per lesioni e percosse aggravate. Della serie: con i soldi si sistema tutto», ha scritto Lucarelli.

Inoltre, Lucarelli non si ferma alla semplice cronaca degli eventi, ma commenta anche l'atteggiamento di Fedez durante il processo mediatico, accusandolo di aver mentito sull'accaduto e di aver manipolato l'opinione pubblica: «Ha mentito sul pestaggio fingendosi estraneo o inconsapevole. Nel mentire ha accusato i giornalisti di essere dei fessi che vanno dietro a false notizie e che lo perseguitano, arrivando a utilizzare i morti di Gaza per fare del benaltrismo».

La Lucarelli non risparmia critiche neanche alla vittima, Iovino, che, secondo lei, avrebbe avuto un comportamento ambiguo non denunciando chiaramente gli aggressori e non cooperando in modo trasparente con le autorità. La situazione complessiva è descritta dalla giornalista come una «schifezza di storia», che dipinge un quadro poco lusinghiero del comportamento di Fedez e Iovino.

Covermedia