Snoop Dogg

Il rapper sorprende ancora una volta, rivelando un dono da capogiro per le nozze della figlia. E ricorda anche la Mercedes confiscata dalla madre...

Covermedia

Snoop Dogg, leggenda del rap e padre amorevole, ha snocciolato un dono incredibile del valore di un milione di dollari per il matrimonio della figlia Cori Broadus.

La rivelazione è arrivata durante un'intervista al «Jennifer Hudson Show», in cui il rapper ha condiviso aneddoti divertenti e toccanti sulla loro vita familiare.

«È la verità, ma l'unico problema è che questo regalo non l'ha mai aperto, o non ancora», ha rivelato Snoop, il cui vero nome è Calvin Broadus Jr. Poi, con la sua solita ironia, ha aggiunto: «Se fosse stato il mio matrimonio, avrei speso 100 dollari e messo 900 in tasca».

Cori e il fidanzato Wayne Duece si sono ufficialmente fidanzati nel novembre 2022 e avevano inizialmente programmato il matrimonio per quest'anno. Tuttavia, i piani sono stati posticipati a causa di un ictus che ha colpito la 25enne a gennaio.

I preparativi per il grande evento sono al centro della docuserie di E!, «Snoop's Fatherhood: Cori and Wayne's Story», in arrivo giovedì.

Al 16mo compleanno un'auto come regalo

Durante l'intervista, Snoop ha anche ricordato un episodio esilarante legato al 16mo compleanno di Cori: «Le ho comprato una Mercedes-Benz G-Wagon, ma poi sua madre Shante gliel'ha tolta come punizione. Alla fine la guidava lei!».

Cori ha aggiunto con una risata: «Mi portava dall'estetista e io pensavo: "Mamma, sei proprio spietata"».

La docuserie promette di raccontare non solo i momenti più emozionanti, ma anche le sfide affrontate dalla famiglia Broadus, offrendo uno sguardo intimo nella vita privata del rapper e del suo unico amore: la figlia Cori.

