Sonia Bruganelli.

L’ex moglie di Paolo Bonolis era alla guida della sua auto in Via della Farnesina: «Tanta paura ma non mi hanno fatto male», il commento.

Sonia Bruganelli è stata vittima di uno scippo a Roma.

L’opinionista televisiva era alla guida della sua auto, in Via della Farnesina, quando due malviventi, approfittando del momento giusto, si sono avvicinati strappandole dal polso un preziosissimo Rolex.

«La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male», è il commento della vittima riportato da Il Messaggero.

Ha chiamato l'ex marito

Sonia ha subito chiamato l’ex marito Paolo Bonolis, che l’ha accompagnata nella più vicina stazione di polizia per sporgere denuncia.

I poliziotti hanno confermato che da giorni sono in atto una serie di rapine dello stesso tipo nei quartieri della cosiddetta «Roma bene».

Nei giorni precedenti una persona è stata scippata in via Girolamo Frescobaldi, a pochi passi dall’ingresso di Villa Borghese.

Poche ora prima stesso copione in via Monteverdi, nella stessa zona: due uomini armati di pistola si sono fatti consegnare un altro Rolex (da 20 mila euro) mentre erano a bordo di uno scooter.

Covermedia