Sophia Loren

L'iconica attrice celebra il suo 90mo compleanno nella Capitale italiana con una festa privata e un prestigioso riconoscimento dedicato a lei da parte del MiC, Cinecittà e Archivio Luce.

Covermedia

Sophia Loren ha scelto Roma per celebrare il suo 90mo compleanno: «Amo questa città, qui è iniziato tutto. Sono arrivata con mia madre a 15 anni e ho iniziato come comparsa. Questa scelta ha cambiato la mia vita», racconta l'attrice.

Loren sarà circondata dai suoi affetti più cari, con i figli Edoardo e Carlo Ponti, le nuore, i nipoti, la sorella Maria Scicolone e le nipoti Alessandra ed Elisabetta Mussolini, per una festa intima e familiare.

A rendere ancora più speciale l'occasione, il Ministero della Cultura, Cinecittà e Archivio Luce hanno organizzato un evento esclusivo al The Space Cinema Moderno di Roma, dove Loren riceverà un riconoscimento inedito dedicato a lei.

Il premio verrà consegnato da Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, e Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà, in presenza di amici giunti da tutto il mondo per omaggiare l'attrice.

Questo evento si inserisce in una serie di celebrazioni organizzate per i 90 anni di Sophia Loren, che includono l'omaggio al Lincoln Center di New York e l'atteso tributo al Museo Academy di Los Angeles, previsto per novembre.

Covermedia