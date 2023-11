Travis Kelce

Il gossip sulla relazione tra i due vip si è diffuso a metà settembre, quando la hit maker ha assistito a una partita di football del tight end dei Kansas City Chiefs.

La love story tra Travis Kelce e Taylor Swift è nata grazie ad un amico. Il tight end dei Kansas City Chiefs, ha rivelato i retroscena in un'intervista a WSJ Magazine.

«C’erano sicuramente persone che lei conosceva e che sapevano chi ero. C'era qualcuno che giocava a fare Cupido», ha raccontato il 34enne, che è stato contattato infine da Taylor in persona.

«(Il Cupido) mi ha detto esattamente cosa stava succedendo e che ero stato abbastanza fortunato da convincere (Taylor) a contattarmi», ha aggiunto, specificando che i membri della famiglia della cantante hanno avuto un ruolo fondamentale nell'attirare la sua attenzione.

«Probabilmente mi odierà per averlo detto, ma... quando è venuta ad Arrowhead, le hanno dato lo spogliatoio più grande mentre i suoi cuginetti facevano le foto... davanti al mio armadietto», ha raccontato.

Parlando del loro primo incontro, Travis ha spifferato che lui e la cantante si sono incontrati a cena a New York.

«Quando l'ho incontrata a New York, avevamo già parlato, quindi sapevo che avremmo potuto fare una bella cena e una conversazione, e quello che sarebbe successo da lì in poi sarebbe successo da lì in poi».

Le voci sulla loro storia d'amore sono iniziate a metà settembre, dopo che Taylor ha assistito a una partita di Travis.

Covermedia