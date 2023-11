Taylor Swift durante il suo primo spettacolo in Argentina, a Buenos Aires, il 9 novembre 2023. IMAGO/Latin America News Agency

Tragedia all'esibizione di Taylor Swift a Rio: una donna è collassa durante il primo dei tre concerti previsti nella città brasiliana. La 23enne è stata portata in ospedale, dove è morta poco dopo per insufficienza cardiovascolare.

Hai fretta? blue News riassume per te La serie di concerti di Taylor Swift a Rio de Janeiro è stata oscurata da una morte.

Durante il primo dei tre spettacoli della superstar statunitense, una giovane di 23 anni è collassata e poi morta poco dopo in ospedale per insufficienza cardiovascolare.

Il Brasile sta attualmente soffrendo di un'ondata di caldo estremo. A Rio de Janeiro questa settimana sono state registrate temperature di oltre 40 gradi. Mostra di più

Taylor Swift ha tenuto ieri sera, venerdì, il primo dei suoi tre concerti previsti a Rio de Janeiro, in Brasile.

In onore della cantante americana, la famosa statua del Cristo è stata addirittura illuminata con la scritta «Benvenuti in Brasile». Ma la serie di spettacoli è stata oscurata dalla morte di una fan.

Durante l'esibizione di Swift allo stadio Olímpico Nilton Santos, una giovane è collassata ed è in seguito deceduta in ospedale per insufficienza cardiovascolare.

La morte della 23enne è stata confermata poco dopo da un parente al quotidiano brasiliano «Folha de S. Paulo».

Taylor Swift: «Delle persone hanno bisogno di acqua qui»

Il Brasile sta attualmente soffrendo per un'ondata di caldo estremo. A Rio de Janeiro, per esempio, in questi giorni sono state misurate temperature di oltre 40 gradi.

Si dice che la temperatura percepita nello stadio in cui si è svolto il concerto di Taylor Swift sia stata di circa 60 gradi Celsius. Durante lo spettacolo sarebbero stati registrati addirittura un migliaio di svenimenti.

I fan hanno poi fatto sapere che nello stadio era vietato portare dell'acqua. Alcuni spettatori hanno anche pubblicato un video su X (ex Twitter) della cantante che interrompe la sua esibizione e chiede aiuto per i fan che stavano soffrendo per il caldo e la sete.

«Ci sono persone che hanno bisogno di acqua qui», dice la Swift, indicando un'area del pubblico. «Chiunque sia responsabile di questo, per favore se ne occupi. Posso avere un segno che tu sappia dove sono?».

Taylor Swift ha anche distribuito bottiglie d'acqua agli spettatori durante la sua esibizione.

🏟️| Taylor throwing a water bottle to a fan who needs help while singing All Too Well 💪 #RioTSTheErasTour pic.twitter.com/LfjPphKXI9 — Taylor Swift Updates 🩵 (@swifferupdates) November 18, 2023

Taylor Swift si è poi rivolta ai suoi fan su Instagram

Poco dopo la sua esibizione, la cantante 33enne si è rivolta ai suoi fan su Instagram con un messaggio scritto a mano.

In esso, Taylor Swift si è detta scioccata dalla morte durante il suo concerto: «Non posso credere che sto scrivendo queste parole, ma è con il cuore a pezzi che devo comunicare che abbiamo perso un fan stasera prima del mio concerto. Non posso dire quanto io sia devastata».

La cantante è scioccata dalla perdita e descrive la 23enne deceduta come «incredibilmente bella e troppo giovane».

Taylor Swift ha anche dichiarato che non ha affrontato la morte della sua fan sul palco, durante il concerto, perché sarebbe stato troppo difficile per lei. «È l'ultima cosa che avrei pensato potesse succede quando abbiamo deciso di portare lo show in Brasile».