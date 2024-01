Sul principe Harry soffiano ancora venti contrari per le dichiarazioni nel suo mémoire «Spare - Il minore» Alberto Pezzali/AP

Re Carlo III ha un cuore freddo. O almeno è quanto ha scritto il suo figlio minore, il principe Harry, nel suo libro autobiografico «Spare - Il minore». Ma queste parole sono state smentite da un nuovo documentario televisivo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry ha pubblicato il suo libro di memorie «Spare - Il minore» all’inizio del 2023, suscitando numerose polemiche.

Un nuovo documentario smentisce una dichiarazione del figlio sul padre, re Carlo III. Harry ha affermato che il monarca è freddo.

Anche un vescovo e un ex istruttore militare del duca di Sussex confutano le sue dichiarazioni. Mostra di più

La pubblicazione del mémoire del principe Harry «Spare - Il minore» sta ancora facendo scalpore, anche se il libro è uscito quasi un anno fa (a inizio 2023). La veridicità di alcune affermazioni è stata fin da subito messa in dubbio. Ad esempio il suo ex istruttore militare, l'ex sergente maggiore Michael Booley, ha commentato alcune descrizioni del suo protetto, definendole talvolta «imprecise» e anche «drammatizzate».

Come riporta «Watson.de», l’emittente britannica BBC One ha trasmesso un documentario sulla famiglia reale, intitolato «Charles III: The Coronation Year», nel quale sarebbe stata smascherata un'altra bugia di Harry.

Nella sua autobiografia il giovane principe sostiene che suo padre «non avrebbe mai dato abbracci». Harry non è nuovo a criticare la sua infanzia ed educazione, che giudica duramente. «La vecchia generazione manteneva una regola di tolleranza quasi zero per qualsiasi contatto fisico», scrive.

Un video confuta la dichiarazione di Harry

Nello specifico questo significa: «Niente abbracci, niente baci, niente carezze. Ogni tanto magari un tocco leggero sulle guance, ma solo nelle occasioni speciali». Il 39enne afferma nel suo libro che il divario tra monarca e bambino non potrà mai essere superato.

Il nuovo documentario dimostra il contrario: in un breve video si vede Carlo con suo nipote, il principe Louis, figli del suo primogenito William. Il sovrano si china e lo abbraccia calorosamente, e anche Louis abbraccia il nonno, sotto lo sguardo attento del papà. La scena è avvenuta durante l'incoronazione nel maggio 2023.

La famiglia è «amorevole» da generazioni

Le immagini sembrano smentire quanto dichiarato da Harry, anche se c'è da capire se magari in passato il padre sia stato davvero più riservato nei confronti dei figli e si sia poi ammorbidito diventando nonno.

Ma sul principe ribelle soffiano anche forti venti contrari da parte del vescovo Richard Jackson, che al britannico «Telegraph» ha detto che il monarca non era affatto freddo nei rapporti con i suoi figli. È rimasto addirittura sorpreso da quanto amorevolmente la famiglia sia rimasta unita per generazioni.