La regina Camilla raggiante ad Ascot. La spilla a forma di cavallo e fantino apparteneva alla Regina, le fu regalata per il suo 90° compleanno. imago

La regina Camilla era splendente al suo arrivo alle corse dei cavalli ad Ascot. Indossava un abito verde smeraldo e ha reso omaggio alla defunta Regina con una spilla con fantino tempestata di diamanti.

Hai fretta? blue News riassume per te Nello scorso fine settimana la regina Camilla ha assistito alle corse dei cavalli ad Ascot.

La reale ha indossato una spilla con cui ha onorato la defunta regina Elisabetta.

La spilla è un pezzo unico ed è composta da tre tonalità di oro. Mostra di più

La regina Camilla (76 anni) lo scorso sabato pomeriggio ha assistito alle corse dei cavalli ad Ascot. Era di buon umore e indossava un abito a cappotto verde smeraldo e un cappello abbinato. Ai piedi portava stivali neri al ginocchio con tacco a spillo.

Ha anche reso omaggio alla regina Elisabetta con un dettaglio sul suo vestito.

Sul bavero sinistro, Camilla indossava infatti una spilla che raffigurava un cavallo tempestato di diamanti con sopra un fantino. Il gioiello era stato regalato alla defunta sovrana in occasione del suo 90° compleanno e dopo la sua morte è stato lasciato in eredità alla nuora, anch'essa appassionata di cavalli.

Il pezzo unico è stato commissionato dal giornale «Racing Post» alla gioielleria Alabaster & Wilson Ltd. di Birmingham ed è stato realizzato in tre tonalità di oro: bianco per il cavallo, oro per il fantino e oro rosa per le redini e le briglie.

In questa foto è possibile vedere l'abito della regina Camilla. IMAGO/i Images

Arrivata all'ippodromo di Ascot, nel Berkshire, per il «QIPCO British Champions Day», la moglie di Re Carlo III (74 anni) ha posato per una foto con l'ex fantino di fama mondiale Frankie Dettori (51 anni).

Di recente ha indossato il diadema preferito della Regina

Non è una novità per Camilla indossare omaggi dedicati alla defunta Regina: recentemente si è presentata con re Carlo a un banchetto alla Mansion House nella City di Londra con il diadema preferito di sua Maestà sul capo.

Camilla ha reso omaggio alla Regina Elisabetta anche indossando il suo diadema preferito. Imago

Lo splendido diadema fu donato per la prima volta alla principessa Vittoria Maria di Teck (1867-1953) in occasione del suo matrimonio con Giorgio V (1865-1936) nel 1893.

Elisabetta indossò il diadema «Queen Mary's Girls of Great Britain and Ireland» in una delle sue prime apparizioni pubbliche dopo il funerale del padre Giorgio VI (1895-1952), poco dopo la sua ascesa al trono.