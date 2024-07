Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati: «Sono separata»

Wanda Nara

Dopo dieci anni di matrimonio è finita tra la soubrette e il calciatore.

Nuova rottura per Wanda Nara e Mauro Icardi.

La vincitrice di «Ballando con le Stelle» ha confermato nel programma tv argentino «Pomeriggio America» le voci dell'ultimo periodo: è finita con Mauro Icardi.

«Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta», ha fatto sapere per poi aggiungere che a breve fornirà ulteriori dettagli sulla rottura, che pare sia arrivata dopo un lungo periodo di crisi iniziato nel 2021, quando Wanda ha scoperto il flirt tra il giocatore e l'attrice e cantante China Suarez.

Icardi rimane in silenzio

A TeleShow ha parlato anche Ana Rosenfeld, l'avvocato della Nara: «Lo ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato».

Nessun commento da parte di Icardi, tornato in Turchia per i suoi impegni con il Galatasaray. Intanto l'ormai ex moglie ha smesso di seguirlo su Instagram. Di recente la coppia ha festeggiato i dieci anni di matrimonio.

Una storia complicata

La storia d'amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara è stata tormentata fin dall'inizio: i due sono usciti allo scoperto nel 2013, una settimana dopo l'annuncio della separazione tra Wanda e l'ex marito Maxi Lopez (amico e compagno di squadra di Mauro).

Il matrimonio è stato celebrato nel 2014 e poi sono arrivate le figlie Francesca (2015) e Isabella (2016).

Tutto è andato per il meglio fino a quando Wanda Nara non ha scoperto nel 2021 una presunta infedeltà del marito con China Suarez: da allora il rapporto si è incrinato e a quanto pare neppure la malattia dell'imprenditrice (un anno fa ha scoperto di avere la leucemia) è riuscita a salvare la relazione.

