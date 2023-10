Will Smith rompe il silenzio sulla rottura con Jada Pinkett: «Uno shock»

Il premio Oscar Will Smith e sua moglie Jada Pinkett Smith sono separati dal 2016, secondo le ultime dichiarazioni. Adesso il marito reagisce alle dichiarazioni dell'ex compagna. KEYSTONE

In un'intervista sul suo libro «Worthy», Jada Pinkett Smith ha dato una notizia bomba: lei e il marito Will Smith sono separati dal 2016. Adesso l'attore ha rotto il silenzio: anche lui vuol dire la sua.

Hai fretta? blue News riassume per te Will Smith e Jada Pinkett Smith sono separati dal 2016.

L'attrice lo ha detto in un'intervista sul suo nuovo libro «Worthy».

L'attore ha commentato per la prima volta le affermazioni della moglie secondo cui, tra le altre cose, vive nella «cecità emotiva». Mostra di più

Will Smith (55) e Jada Pinkett Smith (52) sono separati dal 2016.

L'attrice lo ha rivelato recentemente in un'intervista in occasione della pubblicazione del suo libro «Worthy». Adesso anche l'attore premio Oscar ha reagito alla rivelazione.

Il libro di sua moglie «lo ha svegliato con uno shock», ha scritto la star di Hollywood in una lettera al «New York Times». Questo gli ha fatto capire che lei aveva «vissuto una vita sull'orlo dell'abisso» più di quanto avesse realizzato. L'ha descritta come «più resiliente, più intelligente e più compassionevole» di quanto avesse pensato in precedenza.

«Quando stai con qualcuno per più della metà della tua vita, si instaura una sorta di cecità emotiva», afferma la stella del cinema. «Ed è fin troppo facile perdere la sensibilità per le sfumature nascoste e le bellezze sottili».

Si sono separati nel 2016

L'11 ottobre Jada ha dichiarato nel talk show «Today» di vivere separata da Will dal 2016. La coppia, sposata dal 1997, ha tenuto segreta al pubblico la loro separazione.

I due erano quindi già separati durante gli Oscar del 2022, dove l'attore ha schiaffeggiato il presentatore Chris Rock (58) sul palco quando ha fatto una battuta su sua «moglie».

Jada ha spiegato che non era ancora pronta per una dichiarazione pubblica. A quel tempo, lei e il marito di fatto stavano ancora cercando di capire come avere una relazione.

La relazione con Will come un'ancora di salvezza

I due attori si incontrarono nel 1994 quando Jada aveva fatto un'audizione, senza successo, per un ruolo nella serie televisiva che ha reso famoso Will, «Il principe di Bel-Air».

La coppia si è sposata tre anni dopo e dal matrimonio sono nati il figlio Jaden (25) e la figlia Willow (22). Man mano che il matrimonio andava avanti, si è vociferato più volte di una loro separazione. Nel 2020, Jada ha confessato di aver avuto una relazione con il musicista August Alsina (31).

Il 17 ottobre è uscito il libro di Jada «Worthy», in cui la conduttrice del talk show «Red Table Talk» descrive, tra le altre cose, della sua difficile giovinezza come figlia di una madre dipendente dall'eroina.

Lei stessa ha venduto la droga nella sua città natale, Baltimora. L'attrice di «Matrix» ha lottato ripetutamente con la depressione. Per molto tempo ha visto la sua relazione con Will come un'ancora di salvezza.