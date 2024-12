Marco Odermatt è pronto a riscattarsi dopo la delusione di inizio stagione. Keystone

Marco Odermatt non solo svolge un lavoro immenso come sciatore, ma anche fuori dalle piste. La sua capacità di recuperare rapidamente lo aiuta. Tuttavia, non esclude di dover modificare il suo calendario.

Hai fretta? blue News riassume per te Il prossimo fine settimana inizia la Coppa del Mondo di sci anche per gli specialisti della velocità.

La prima discesa libera è in programma a Beaver Creek venerdì, seguita dal super-G sabato e da uno slalom gigante domenica.

In un'intervista, Marco Odermatt parla della lunga pausa dopo il fallimentare inizio di stagione a Sölden e del mastodontico programma che lo attende nei prossimi mesi.

Il 27enne non esclude di saltare le gare della sua disciplina preferita poco prima dei Mondiali. Mostra di più

Marco Odermatt si rilassa a Copper Mountain, in Colorado, in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo di sci a Beaver Creek, a circa un'ora di distanza.

In un'intervista con Keystone-SDA, parla dei suoi numerosi impegni, del nuovo ruolo in seno alla casa di abbigliamento sportivo X-Bionic e della possibilità di gareggiare un giorno solo in discesa libera e super-G.

Marco Odermatt, lei è un tipo da numeri?

Sì, lo sono.

Allora le dirò tre numeri che sono sicuro abbiano un significato per lei: 13, 37 e 40.

(Lo sciatore riflette...)

Riesce a dare un senso a questi numeri?

Ho ottenuto 37 vittorie in Coppa del Mondo. Quaranta sono le medaglie d'oro ai Mondiali e ai Giochi Olimpici. E 13 le vittorie consecutive nello slalom gigante. O erano 12?

Il numero 13 sta per il numero di vittorie in Coppa del Mondo negli ultimi due inverni.

E nello slalom gigante ho...

... 12 vittorie di fila. E il 40 sta anche per le vittorie di Pirmin Zurbriggen in Coppa del Mondo, il che lo rende il detentore del record svizzero. Può dirci anche quanti giorni di riposo ha avuto dopo la scorsa stagione?

Cosa significa «di riposo»?

Giorni senza impegni.

Non molti. Questa primavera sono stati ancora meno degli anni precedenti, perché non ho avuto delle «vere» vacanze visto che siamo andati in Spagna a trovare Alejo (Hervas, il suo nuovo preparatore atletico ndr.) e abbiamo iniziato a lavorare con lui prima del previsto. Da quel momento in poi, l'allenamento a secco è praticamente iniziato.

Non è stata trascurata la fase di recupero?

No, non ho questa sensazione. In realtà io recupero molto velocemente. Naturalmente c'è molto da fare con tutti gli appuntamenti. Ma riesco a gestire bene anche questo.

Tutte le cose che deve fare a margine dello sport, mostrano anche come è diventato un personaggio anche al di fuori dello sci. Per esempio Roger Federer ora è diventato un suo amico.

Per me è una benedizione e una maledizione. Mi apre delle porte, ma comporta anche degli sforzi supplementari. Ho scelto questa strada, mi sono abituato a questo peso relativamente presto.

Non è che sono diventato un campione olimpico dal nulla e all'improvviso ho avuto molte cose da fare. Ero già così negli anni da juniores. Certo, il carico di lavoro non è diminuito, ma non mi è sembrato molto di più, ed è per questo che è gestibile per me.

A proposito di Roger Federer: il legame con lui non è solo la pubblicità comune, ma anche lo sport del tennis. Lei ha comunque trovato il tempo di giocare nei tornei interclub in primavera.

Sì, come sostituto nella nostra squadra visto che le date erano compatibili.

Se torniamo ai numeri. Ce ne sono alcuni che non sono destinati al pubblico. L'ammontare dell'investimento in X-Bionic, per esempio, o la durata del nuovo contratto con Red Bull. Entrando a far parte di X-Bionic, lei ovviamente pensa già al periodo successivo alla sua carriera...

In qualche modo è ovvio che si possa dire che è per il futuro. Sembra una buona cosa. D'altra parte, si tratta di un'opportunità derivante dal successo sportivo, grazie alla quale si ha a disposizione del denaro che non serve né oggi né domani.

Si percepisce anche l'interesse dei partner per quello che si può portare. Per molto tempo sono stati loro ad aiutare e solo in un secondo momento possono approfittare della notorietà dell'atleta. Adesso gli sponsor traggono molti vantaggi da me. Per me investire è ancora una volta qualcosa di nuovo ed emozionante.

Il fine settimana di Beaver Creek, con tre gare, è un buon esempio, in forma compatta, della fatica che si fa gareggiando allo stesso tempo in tre discipline. Ci sono mai stati momenti in cui si è sentito al limite?

Ci sono sempre stati momenti del genere. Lo scorso dicembre, ad esempio, abbiamo disputato cinque gare in cinque giorni in Val Gardena/Gröden e Alta Badia. Ma anche a fine gennaio, con le emozioni di Adelboden, Wengen, Kitzbühel e poi Schladming e Garmisch, si è sempre al limite. Lo si nota fisicamente, ma soprattutto mentalmente. Ci vuole sempre nuova energia per entrare nel ritmo delle gare.

Riesce a immaginare di saltare una o due gare o addirittura di rinunciare a una disciplina?

Ho già saltato alcune gare. Per esempio, lo slalom gigante di Schladming nella stagione precedente, ma a causa di un infortunio. L'inverno scorso non sarei andato a Bansko se non fossero state annullate le gare precedentemente programmate a Chamonix.

Sono consapevole che anche quest'inverno, a fine gennaio, sarò a corto di energie e dopo ci saranno i Mondiali. Potrebbe quindi succedere che non parteciperò a Schladming o a Garmisch, o addirittura a entrambe le gare.

Per quanto riguarda le discipline, non credo che il mio calendario cambierà per le prossime due stagioni. Ci sono tre anni entusiasmanti con i Mondiali, i Giochi Olimpici e poi di nuovo i Mondiali che però questa volta saranno in casa.

Voglio continuare a gareggiare in tre discipline. Poi penserò a quali obiettivi voglio raggiungere o a quanto tempo voglio continuare a gareggiare. Penserò anche se gareggiare solo nella discipline veloci.

Guardiamo un po' meno lontano. Le gare di Kitzbühel sono in programma tra circa due mesi. Lei ha dichiarato che la discesa libera sulla Streif è il suo obiettivo principale. Questo non comporta un certo rischio?

No, chiunque guardi i miei risultati arriverà alla conclusione che è giusto che io punti a una vittoria. Ci sono molti atleti che si sottovalutano. Io non sono così. È logico che con i miei risultati non mi accontento di un quinto posto.

Se si pensa a Kitzbühel, non si può ignorare Cyprien Sarrazin dopo l'anno scorso. Per vincere servirà sicuramente una gara perfetta.

In teoria non importa chi può essere veloce. Se si vuole vincere, bisogna comunque battere tutti.

Infine, ho un altro numero: 1819. Giusto per aiutare: calcolato a partire da oggi, giovedì (giorno dell'intervista ndr.).

(Riflette ancora a lungo). 1819...

È il numero di giorni trascorsi dalla sua prima vittoria in Coppa del Mondo, circa cinque anni fa, nel super-G di Beaver Creek.

Ah, ok. Sei bravo. Sono già passati così tanti giorni?

A Beaver Creek è anche arrivato tre volte secondo di recente, sempre dietro ad Aleksander Kilde. Se ora conosce ancora i distacchi, tanto di cappello.

Tre anni fa ho vinto il primo super-G con un netto vantaggio, nel secondo ero molto vicino. Tre centesimi...

Esatto.

Due anni fa, credo che il distacco in discesa fosse di sei centesimi...

