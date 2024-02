Corinne Suter ha alle spalle una stagione molto complicata. Keystone

Dopo una stagione difficile, culminata con un infortunio a Cortina d'Ampezzo, la sciatrice svizzera Corinne Suter si concede qualche giorno di pausa alle Maldive per ricaricarsi in vista della riabilitazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Corinne Suter ha terminato prematuramente la sua stagione sciistica a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore a Cortina d'Ampezzo.

La campionessa olimpica di discesa sta ora trascorrendo un periodo di relax alle Maldive per recuperare fisicamente e mentalmente, con l'obiettivo di iniziare la riabilitazione e tornare in forma per la prossima stagione. Mostra di più

La stagione sciistica di Corinne Suter è già terminata. Proprio a Cortina d'Ampezzo, dove l'anno precedente aveva già avuto una grave caduta, alla fine di gennaio ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e un infortunio al menisco. Dopo un salto nella parte superiore del tracciato, Suter è stata costretta ad abbandonare la gara di discesa libera a causa del dolore.

Per la campionessa olimpica di discesa, la stagione era già complicata prima dell'incidente. La 29enne aveva affrontato le prime gare dell'inverno combattendo contro una grave influenza e successivamente non è mai riuscita a trovare il ritmo giusto. Gli scarsi risultati e il non riuscire a salire mai sul podio hanno intaccato l'autostima della ragazza abituata a gareggiare con le migliori.

Dopo il grave infortunio al ginocchio, Corinne Suter si sta ora rilassando alle Maldive, come evidenziato da un suo post pubblicato su Instagram. «Il mare fa sentire così bene», ha scritto. Un mese di pausa forzata dallo sci e dall'allenamento le ha permesso di prendersi del tempo per sé. «Ho preso una pausa per lasciar riposare il mio corpo e liberare la mente».

Suter ha inoltre aggiunto: «Fino a ora il mio ginocchio si sente bene, ma i progressi sono lenti. Sono soddisfatta dei piccoli passi che faccio ogni giorno. Molta idroterapia, esercizi di riabilitazione e stimolazione muscolare (...) Sto sfruttando questa pausa per recuperare e poi inizierà la riabilitazione a pieno ritmo».