Cosa riserva il futuro delle gare di sci sul Cervino?

All'arrivo finora non è arrivato nessuno. Keystone

Dopo l'annullamento delle due gare di discesa libera maschile a Zermatt/Cervinia, le speranze per la tanto attesa prima sono ancora vive. Si pongono però sempre più domande sulla tempistica e sulla fattibilità dell'evento.

Hai fretta? blue News riassume per te Le gare di discesa libera maschile sul Cervino sono state annullate lo scorso fine settimana a causa del maltempo, il che solleva dubbi sulla tempistica e sulla fattibilità delle gare.

Un rinvio delle gare ai mesi primaverili è stato scartato a causa delle difficoltà logistiche, nonostante le preoccupazioni sull'idoneità del mese di novembre.

Nonostante le cancellazioni, il team organizzativo guidato da Franz Julen rimane ottimista e continua a pianificare il futuro, con un piano quinquennale.

Questa stagione in programma rimangono le prossime gare di discesa femminile. Mostra di più

C'è da essere dispiaciuti per Franz Julen. L'uomo che da anni sogna una gara di Coppa del Mondo ai piedi del Cervino, che ha profuso molte energie nell'organizzazione e che è sempre stato visto con occhio critico, domenica ha dovuto alzarsi in piedi e spiegare che la discesa libera non poteva avere luogo.

Dopo la mancanza di neve dell'anno scorso, quest'anno ce n'era troppa. Inoltre, le condizioni del vento hanno reso impossibile lo svolgimento regolare delle due gare.

Franz Julen, presidente del comitato organizzatore della "Gran Becca" KEYSTONE

Tuttavia, il capo del comitato organizzatore ha dichiarato di essere «tutt'altro che un uomo distrutto».

«Mi dispiace soprattutto per i numerosi aiutanti che sono venuti qui da tutto il mondo e che si sono impegnati moltissimo per far sì che le gare si potessero svolgere».

Delle sei gare in programma lo scorso anno, nessuna ha potuto essere disputata. Il destino non sembra essere stato clemente con il comitato organizzatore.

Gli appassionati che hanno acquistato un biglietto - per le due gare maschili erano quasi tutti esauriti - saranno rimborsati.

Dal punto di vista finanziario, la cancellazione è gestibile per gli organizzatori grazie all'assicurazione stipulata. Tuttavia, l'immagine, già compromessa in seguito ai lavori di scavo al di fuori della zona consentita nel periodo precedente le gare, ne risente.

Rinvio a primavera non auspicabile

Gli organizzatori devono chiedersi quanto sia fattibile programmare l'evento a metà novembre. Nonostante la tanta neve caduta nel week end, la scorsa settimana a Zermatt c'erano pochi segnali della stagione sciistica.

Diversi alberghi e ristoranti erano ancora chiusi, gli impianti di risalita non erano ancora tutti in funzione e i manifesti pubblicitari in paese facevano riferimento a eventi già passati da tempo. Nonostante tutto, il comitato organizzatore non vedeva alternative alla data.

Dopo le cancellazioni dell'anno scorso, si è discusso con la FIS per spostare l'evento ai mesi primaverili di marzo o aprile. Tuttavia, per gli organizzatori della «Gran Becca» questo non è possibile. Nel bel mezzo della stagione turistica, sarebbe difficile trovare una sistemazione sufficiente per tutti gli atleti e i loro staff.

Inoltre, lo sforzo per preparare la pista in primavera è ancora maggiore, ha detto Julen. «In questo periodo, sul ghiacciaio ci sono dai cinque ai sette metri di neve, che dobbiamo prima spingere via. E i crepacci dovrebbero essere chiusi come nelle ultime settimane».

L'argomento della sostenibilità non sarebbe più applicabile. Quindi non restava che novembre, che porta con sé molte sfide in termini di condizioni atmosferiche.

Il tedesco Josef Ferstl in allenamento sulla Gran Becca - sullo sfondo il Cervino. KEYSTONE

La partenza della «Gran Becca» si trova a ben 3'700 metri sul livello del mare, mentre l'arrivo è a poco meno di 900 metri, rendendo la gara di Zermatt/Cervinia la discesa più alta della Coppa del Mondo.

Ciò significa che la neve è sì garantita, ma il vento è imprevedibile a questa altitudine. I risultati di quest'anno sono di conseguenza sin qui amari. In cinque giorni è stato possibile svolgere solo l'allenamento del mercoledì.

Troppo presto per una conclusione definitiva

Julen ha usato le immagini degli atleti che sciano sotto un sole splendido per sottolineare l'enorme potenziale di Zermatt/Cervinia.

«Nello sci ci sono sempre state e sempre ci saranno cancellazioni a causa delle condizioni meteorologiche».

Il direttore di gara della FIS Markus Waldner ha appoggiato la sua dichiarazione sottolineando che anche le classiche di discesa sul Lauberhorn o a Kitzbühel non sono state risparmiate da cancellazioni dovute al tempo.

«È troppo presto per trarre conclusioni perché due eventi sono stati cancellati», hanno dichiarato Waldner e Julen. Ma c'è ancora la possibilità di celebrare una prima gara sulla «Gran Becca».

Discesa femminile ancora in programma

Il prossimo fine settimana sono in programma due gare di discesa femminile. L'attenzione è ora tutta rivolta all'organizzazione di queste gare, ha detto Waldner. In seguito, si discuterà «con calma» di quanto accaduto e si prenderanno decisioni per il futuro.

Anche Julen si è mostrato decisamente ottimista e ha parlato di un piano quinquennale elaborato insieme alla FIS.

«Sono ancora convinto di questo progetto», ha detto il 65enne affermando con fermezza: «Siamo gente di montagna, siamo combattenti. Non ci arrenderemo tanto facilmente».