Lieta notizia dal mondo dello sci. Le due stelle Aleksander Kilde e Mikaela Shiffrin si sono fidanzati.

L'americana ha postato su Instagram delle foto che la ritraggono con il moroso e un nuovo anello di diamanti.

I due sono ufficialmente una coppia da oltre tre anni. Mostra di più

Nella notte di venerdì, la stella dello sci alpino Mikaela Shiffrin ha pubblicato una nuova foto su Instagram. Si vede lei insieme al suo compagno Aleksander Kilde, che è anche uno dei migliori sciatori al mondo.

Il termine «compagno» da oggi non è però più corretto. Infatti, al dito della statunitense luccica un anello di diamante. Il norvegese è ora il suo fidanzato. Shiffrin ha decorato il post su Instagram con gli emoji inequivocabili 🤗🫶💍👫🤭.

I due sono ufficialmente una coppia da oltre tre anni. Ora l'asse dello sci ha chiesto ufficialmente la mano della fuoriclasse.

Alcuni anni fa Kilde aveva raccontato il loro primo incontro in un'intervista: «Ho incontrato Mikaela per la prima volta durante un campo di allenamento a Portillo, in Cile. Mi è piaciuta subito. Ma dato che allora lei aveva solo 16 anni e io 19, non era ancora il momento per una relazione amorosa. Tuttavia, le ho inviato immediatamente una richiesta di amicizia su Facebook dopo quell'incontro».

Un inverno difficile per la coppia da sogno

Sulla pista, quest'ultimo inverno non è andato tutto come desiderato per Shiffrin e Kilde.

L'americana era in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo quando è caduta a Cortina d'Ampezzo a gennaio e ha dovuto prendersi una pausa di sei settimane. Lara Gut-Behrami ne ha così approfittato per mettere la freccia, superare Shiffrin, e prendersi, con merito, il grande Globo di cristallo.

Per Kilde, le cose sono andate anche peggio. Il 31enne è caduto rovinosamente a Wengen - anche lui a gennaio - dovendo mettere fine alla stagione, e temendo per settimane di dover concludere anticipatamente la sua carriera a causa delle ferite riportate.

All'epoca, fecero il giro del mondo le immagini di Shiffrin che, dopo la sua vittoria nello slalom a Flachau, piangeva nell'area d'arrivo dicendo: «In realtà, ora voglio semplicemente chiamare Alex».