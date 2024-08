Ecco i cambiamenti di Lara Gut-Behrami in vista della prossima stagione

Lara Gut-Behrami si è schiarita le idee dopo una stagione estenuante. Keystone

La ticinese sta facendo tutto il possibile per rimanere ai vertici anche nella prossima stagione. Con nuovi allenatori e un programma di preparazione adattato, sta approcciandosi al prossimo inverno con determinazione.

blue Sport Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Lara Gut-Behrami sta adattando la sua preparazione e la sua strategia per la prossima stagione, concentrandosi sulla sua condizione fisica e lavorando con un nuovo allenatore.

La vincitrice della generale di Coppa del Mondo in carica sta spostando il suo campo di allenamento dall'Argentina al Cile per sfruttare le migliori condizioni climatiche e ottimizzare così le sue prestazioni.

La 33enne vuole assolutamente partecipare ai Campionati del Mondo del 2025 di Saalbach-Hinterglemm (4-16 febbraio). Non ha ancora escluso di partecipare ai Giochi Olimpici del 2026. Mostra di più

Lo scorso inverno, Lara Gut-Behrami ha vinto la generale di Coppa del Mondo per la seconda volta dal 2016. La 33enne è finita sul podio a 16 riprese, delle quali otto sul gradino più alto. Anche se ha già vinto tutto quello che c'era da vincere in carriera, la moglie dell'ex calciatore della Nazionale svizzera Valon Behrami vuole ancora percorrere molta strada.

Attualmente si sta preparando per la nuova stagione. Nel farlo, sta rompendo alcune delle sue routine per crearsi nuovi stimoli. Ha dovuto cambiare il preparatore atletico, poiché Alejo Hervas alla fine della scorsa stagione aveva deciso di lavorare in futuro per la squadra maschile. Ovvero con Marco Odermatt e compagni.

La sciatrice di Comano ha scelto Flavio di Giorgio, un ex giocatore di rugby che era stato assunto dagli ZSC Lions nel 2016 e che recentemente ha allenato Sofia Goggia.

Il capo allenatore della squadra femminile Beat Tschuor ha dichiarato al «Blick»: «Flavio è un'ottima soluzione. Sono andato a trovarlo alcune volte e ho parlato a lungo con lui. Porta nuovi input e Lara è molto contenta».

Tre globi di cristallo per la migliore sciatrice della stagione: lo scorso inverno, Lara Gut-Behrami ha vinto le classifiche di slalom gigante e super-G oltre che la generale di Coppa del Mondo. Keystone

Un altro importante cambiamento nella sua preparazione è la decisione di allenarsi con la squadra maschile in Argentina piuttosto che sciare a settembre in Cile con la squadra femminile.

Il motivo? La 33enne vuole evitare le condizioni climatiche a volte difficili e i relativi problemi di salute. L'anno scorso infatti aveva sofferto di problemi al ginocchio a causa delle condizioni climatiche avverse. Ciò aveva temporaneamente influito negativamente sul suo morale.

Campionati del mondo 2025 - e le Olimpiadi del 2026?

Il grande obiettivo di Lara Gut-Behrami dovrebbe essere quello di andare a medaglia ai Campionati del Mondo 2025 di Saalbach-Hinterglemm, in programma dal 4 al 16 febbraio del prossimo anno. È probabile che la ticinesi punti anche a difendere la generale di Coppa del Mondo, anche se Mikaela Shiffrin potrebbe metterle i bastoni tra le ruote.

La statunitense, dopo aver subito un infortunio lo scorso inverno, aveva deciso di non partecipare alle gare di velocità dopo il suo rientro, rinunciando così a molti punti. Se la nativa del Colorado dovesse mantenersi in forma, gareggiando in tutte le discipline, rimarrebbe la favorita per la conquista del grande globo di cristallo.

La scorsa stagione l'elvetica ha sottolineato più volte che avrebbe continuato a gareggiare fino ai Campionati del Mondo del 2025. Recentemente ha lasciato aperta la questione Giochi Olimpici, i quali sarebbero a un passo da casa, visto che nel 2026 andranno in scena a Cortina.

In base a informazioni privilegiate, sempre il «Blick» riferisce che l'atleta rossocrociata sta infatti prendendo in seria considerazione la possibilità di parteciparvi.