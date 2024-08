Shiffrin preoccupata per Kilde: «La caduta ha cambiato la mia vita»

Mikaela Shiffrin regala ad Aleksander Aamodt Kilde il suo miglior sorriso. Foto: Keystone

A margine dei Giochi Olimpici, la stella dello sci Mikaela Shiffrin rilascia un'intervista in cui parla anche della caduta del suo fidanzato e grande rivale di Marco Odermatt, Aleksander Aamodt Kilde.

blue Sport Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Ai Giochi Olimpici di Parigi Mikaela Shiffrin ha tifato con passione per le stelle statunitensi.

Le Olimpiadi parigine l'hanno ispirata in molti modi.

In un'intervista ai margini del grande torneo ha parlato anche della grave caduta di Aleksander Aamodt Kilde, il suo fidanzato. Mostra di più

Mikaela Shiffrin ha già vinto due medaglie d'oro e una d'argento ai Giochi Olimpici. A Parigi ha vissuto per la prima volta i Giochi Olimpici da spettatrice ed era visibilmente emozionata. Ha tenuto le dita incrociate per i suoi connazionali e ha postato diligentemente sui social media.

«Per me le storie di questi giochi sono state un perfetto equilibrio tra vulnerabilità, fiducia in se stessi e resilienza», si legge in uno dei suoi post.

L'esperienza di Parigi le ha ricordato ancora una volta che si va avanti sia attraverso i più grandi successi sia attraverso le più grandi delusioni.

«Per la maggior parte degli atleti che gareggiano alle Olimpiadi, non è semplicemente una questione di vita o di morte e non è la fine del mondo se si riesce o si fallisce».

Lo scorso inverno, l'americana ha vissuto l'intera gamma di emozioni. Mentre veniva incoronata regina incontrastata dello sci, il suo compagno ha avuto un grave incidente. La caduta di Aleksander Aamodt Kilde a Wengen ha sconvolto il Circo Bianco.

Le è stato chiesto di parlarne in un'intervista a «Eurosport». «L'incidente di Aleks ha cambiato la mia vita. Soprattutto perché ho vissuto tante esperienze negli ultimi cinque anni e ho dovuto visitare troppe persone che amo in ospedale», ha detto colei che ha perso l'amata nonna Pauline nel 2019 e suo padre Jeff l'anno successivo.

«Vedere Aleks lì, con così tante domande dopo il suo incidente e non sapere come stava è stato davvero spaventoso. È stato traumatico per lui. Ma non potevo lasciarmi condizionare troppo da quella situazione, perché dovevo tornare a gareggiare ed essere forte per il resto della stagione, e poi... mi sono caduta pure io».

Ricordiamo che la stessa sciatrice americana è caduta rovinosamente a Cortina d'Ampezzo nel corso di una gara di discesa. Incidente che l'ha tenuta lontana dalle gare per alcune settimane.

«La sfida è continuare a rialzarsi», ha concluso filosoficamente Shiffrin.