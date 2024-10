Lindsey Vonn tornerà in Coppa del Mondo di sci con un'articolazione artificiale del ginocchio? IMAGO/USA TODAY Network

Secondo quanto riportato dai media americani, la ex campionessa di sci sta accarezzando l'idea di tornare in Coppa del Mondo. Sulla scia di Marcel Hirscher, potrebbe essere questo un altro sensazionale e certamente inaspettato ritorno.

Linus Hämmerli

Hai fretta? blue News riassume per te Lindsey Vonn si è ritirata dallo sport professionistico nel 2019. Da aprile ha un'articolazione artificiale del ginocchio.

Come riporta anche il «Blick», la 39enne sta lavorando al suo ritorno.

Il suo primo piano: a dicembre vorrebbe tornare in pista a Beaver Creek. Se l'impresa avrà successo, intende tornare a gareggiare in Coppa del Mondo. Mostra di più

Il ritorno di Marcel Hirscher sarà seguito da un altro sensazionalissimo ritorno nello sci?

Il «Blick» riporta che Lindsey Vonn intende tornare a gareggiare, a patto che il suo test come sciatrice di punta nelle gare di Coppa del Mondo a Beaver Creek vada a buon fine. Informazioni scoperte durante una ricerca nella squadra statunitense.

Il «Blick» fa anche riferimento a una dichiarazione dell'ex allenatore di sci svizzero Sepp Brunner: «Ho potuto osservare Lindsey Vonn mentre si esercitava a fare curve in scivolata sul Rettenbach-Ferner in modo molto ambizioso».

La 39enne americana ha chiuso la sua carriera nel 2019. Il dolore al ginocchio era un problema troppo grande per lei. Da aprile ha un'articolazione artificiale.

Martedì scorso la statunitense ha postato un video del suo allenamento su Instagram: «Amo le giornate da sola in palestra, il duro lavoro che si svolge dietro le quinte, il sudore, le ore extra. Non lo cambierei per nulla al mondo».

La stagione sciistica inizia a fine ottobre a Sölden. Le gare di velocità a Beaver Creek, in cui la Vonn vuole essere la prima sciatrice, si svolgeranno il 14 e 15 dicembre. No ci resta che attendere