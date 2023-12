Maltempo anche in USA. Keystone

Ancora una volta, l'atteso inizio della stagione di velocità in Coppa del Mondo ha dovuto essere rimandato, e come se non bastasse oltre alla cancellazione delle gare di Beaver Creek, gli sciatori svizzeri hanno riscontrato dei problemi anche per il viaggio di ritorno.

Hai fretta? blue News riassume per te Anche le due discese e il super-G in programma a Beaver Creek sono stati cancellati a causa del maltempo.

Gli sciatori di velocità sono ancora in attesa della loro prima gara stagionale.

A peggiorare le cose, c'è stato anche il problematico viaggio di ritorno per gli atleti elvetici. A causa della cancellazione del volo per Monaco di Baviera, sono tornati in Europa più tardi del previsto.

Ciò è particolarmente fastidioso per Marco Odermatt, poiché il nidvaldese parteciperà allo slalom gigante di Val d'Isère in programma già sabato prossimo. Mostra di più

L'attesa per la prima gara di velocità della nuova stagione continua per Marco Odermatt e compagni. Dopo le discese a Zermatt, anche le gare pianificate a Beaver Creek sono state annullate a causa del maltempo. Troppa neve fresca e il forte vento hanno creato problemi agli organizzatori, costringendo gli atleti a tornare a casa senza aver potuto gareggiare ad alcuna prova di Coppa del Mondo.

Delle sette gare pianificate finora, solo lo slalom di Gurgl si è potuto svolgere senza intoppi. Il gigante di Sölden è stato interrotto, a Zermatt/Cervinia e a Beaver Creek non è stato possibile nemmeno iniziare. Così Marco Odermatt è ancora in attesa del suo primo punto in Coppa del Mondo, mentre lo slalomista Manuel Feller inizia questo mese di dicembre sul tetto della classifica generale.

Un rientro complicato

Il maltempo ha complicato anche il viaggio di ritorno degli sciatori verso l'Europa. Il Vail Pass è infatti bloccato, ciò ha obbligato la squadra svizzera a compiere un grande giro per raggiungere l'aeroporto di Denver. Arrivati nella capitale del Colorado, hanno però scoperto che il volo di ritorno per Monaco era stato cancellato perché in loco, a causa delle intemperie invernali, è temporaneamente disponibile solo una pista di atterraggio.

Alla fine, gli svizzeri sono potuti partire verso casa solo lunedì mattina passando da Chicago. Mentre gli specialisti della velocità torneranno in azione solo il 14 dicembre a Gröden, il ritardo è più fastidioso per gli "allrounder". Gino Caviezel, Loïc Meillard, Justin Murisier e Marco Odermatt dovranno già affrontare il prossimo gigante a Val d'Isère sabato prossimo.

Gli austriaci tornano a casa prima

I diretti concorrenti austriaci hanno avuto più fortuna. Marco Schwarz e Vincent Kriechmayr sono riusciti a ottenere un biglietto di ritorno domenica sera e hanno potuto rientrare in patria in anticipo. Il capo allenatore dell'Austria Marko Pfeifer ha commentato così l'accaduto sulle pagine del «Blick»: «Marco Odermatt mi sembrava piuttosto perso all'aeroporto di Denver. A mio parere, in questa situazione, Odi e molti altri atleti sono stati troppo poco supportati dalla direzione ufficiale dei viaggi della FIS».

Odermatt si era decisamente immaginato l'inizio della stagione di Coppa del Mondo in modo molto diverso. Oltre alle numerose gare cancellate, di recente ha avuto anche problemi alla schiena che lo hanno costretto a una pausa forzata. Fortunatamente nel frattempo Odi si è ripreso. Ora resta solo di sperare che si possa svolgere la Coppa del Mondo si possa svolgere normalmente...