Marco Odermatt è più amato di Roger Federer. Keystone

Marco Odermatt è indubbiamente la stella più brillante nell'attuale firmamento sportivo svizzero. Anche per questo motivo il 26enne è diventato addirittura più popolare di Roger Federer. La sua è stata una rapida ascesa.

Hai fretta? blue News riassume per te La stagione sciistica maschile di Coppa del Mondo è iniziata con difficoltà a causa delle condizioni meteo, con il gigante di Sölden interrotto e le discese a Zermatt cancellate.

Marco Odermatt, nonostante non abbia ancora ottenuto punti, tra i fan svizzeri ha superato in popolarità Roger Federer, grazie al suo comportamento umile e simpatico.

Malgrado i recenti problemi fisici Odermatt rimane il grande favorito per la vittoria nelle prossime gare di discesa e Super G in programma a Beaver Creek nel fine settimana. Mostra di più

La stagione sciistica maschile di Coppa del Mondo è iniziata con difficoltà. Il gigante di Sölden è stato interrotto durante la seconda manche, mentre le due discese a Zermatt sono state cancellate a causa del forte vento. Finora, solo lo slalom di Levi è riuscito a rispettare il programma.

Di conseguenza, alla fine di novembre, Marco Odermatt è ancora sorprendentemente a secco in Coppa del Mondo. Tuttavia, la sua popolarità tra i fan svizzeri non è stata influenzata dai capricci del tempo. Secondo uno studio di AC Nielsen, commissionato dallo sponsor Sunrise, il vincitore della Coppa del Mondo dell'ultima stagione ha persino superato Roger Federer in termini di popolarità.

L'umiltà rende popolari

Lo studio ha evidenziato che Federer ha recuperato terreno durante l'estate. Le sue apparizioni pubbliche, come a Wimbledon, ma soprattutto le sue visite ai concerti, hanno probabilmente ricordato a molti svizzeri l'asso del tennis, anche se ormai non gioca più.

Questo dimostra che entrambi sono molto più di semplici sportivi di primo piano, con trofei e punti in Coppa del Mondo.

«I successi sportivi di Odermatt e Federer sono naturalmente eccezionali e hanno contribuito a renderli molto famosi. Ma quello che mi sembra ancora più importante è che entrambi hanno un modo di fare simpatico e umile, con cui molte persone in Svizzera possono facilmente identificarsi», ha commentato André Krause, CEO di Sunrise.

Nel caso di Marco Odermatt, il suo essere normale è tale che vive ancora con il suo amico d'infanzia Gabriel Gwerder in un appartamento condiviso. «E Gabriel si aspetta che Marco pulisca la sua stanza anche dopo una grande vittoria», ha rivelato recentemente il padre di Odermatt, Walti, al «Blick».

Inizio della stagione di velocità a Beaver Creek

Il prossimo fine settimana, il circo bianco farà tappa a Beaver Creek. È proprio sulle nevi statunitensi che, quattro anni fa, Odermatt ha iniziato la sua rapida ascesa.

Sulla «Birds of Prey» il nidvaldese aveva celebrato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, anche se non era del tutto soddisfatto della sua performance.

Nella discesa di sabato e nel Super G di domenica, Odermatt rimane chiaramente tra i favoriti, nonostante i recenti acciacchi alle ginocchia e alla schiena. Entrambe le gare sono in programma alle 16:00 (ora svizzera).