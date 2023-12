Odermatt oggi solo terzo. Keystone

Marco Odermatt ha dovuto accontentarsi del terzo posto in una pazza discesa di Val Gardena.

Dovrà ancora attendere Marco Odermatt per ottenere la prima vittoria in discesa in Coppa del Mondo.

Sinora «solo» iridato a Méribel-Courchevel, in Val Gardena, il nidvaldese si è visto superare prima dal suo grande rivale Aleksander Kilde, più veloce di soli due centesimi, e in seguito da un sorprendente Bennett Bryce.

Lo statunitense, sceso con il pettorale numero 34, ha sorpreso tutta la concorrenza mentre si pensava che i giochi erano ormai fatti, replicando clamorosamente il successo ottenuto sulle nevi italiane già nel 2021.

Kilde si è dunque visto soffiare da sotto il naso il suo quarto trionfo sulla Saslong, pista dove si è imposto nel 2018, nel 2020 e nel 2022. A sua volta, dopo il primo posto agguantato nel gigante d'apertura di Val d'Isère, Odermatt ha dovuto accontentarsi di salire sul gradino più basso del podio.

Da segnalare anche l'eccellente prestazione del rossocrociato Marco Kohler. Anche lui partito nel finale proprio come il vincitore di giornata, il 26enne è riuscito a piazzarsi in ottava posizione.

Swisstxt - La redazione