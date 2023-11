Lara Gut-Behrami tagliata in diretta per «Scommettiamo che...?», l'ORF si scusa

Lara Gut-Behrami due vittorie su due in gigante. Keystone

Sabato scorso, dopo la sua seconda vittoria della stagione, Lara Gut-Behrami è stata intervistata brevemente da «ORF», ma l'intervista è stata interrotta senza preavviso per dare spazio al programma «Scommettiamo, che...?». La rete televisiva austriaca ora si scusa per l'accaduto.

Hai fretta? blue News riassume per te «ORF» ha lanciato la pubblicità nel bel mezzo dell'intervista con Lara Gut-Behrami e in seguito ha dato la linea direttamente al programma «Scommettiamo, che...?».

L'emittente austriaca si è recentemente scusata per l'incidente, spiegando il motivo dell'accaduto.

Lara Gut-Behrami partecipa ad altri due slalom giganti per questo fine settimana, nei quali è ancora una volta la favorita. Mostra di più

Lara Gut-Behrami non poteva iniziare meglio la stagione di Coppa del Mondo, vincendo entrambi gli slalom giganti. Non sorprende quindi che i media di tutto il mondo si siano concentrati su di lei.

Tuttavia, a Killington, l'«ORF» ha commesso un errore. Durante la trasmissione dal vivo, l'intervista con la sciatrice svizzera è stata bruscamente interrotta per uno spot pubblicitario, seguito immediatamente dal programma «Scommettiamo, che...?».

ORF non voleva lasciare nulla di intentato

Di fronte alle domande del quotidiano «20 Minuten», la rete televisiva di Stato austriaca ha spiegato: «ORF voleva assolutamente dare la parola a Laura Gut-Behrami in diretta», come si legge in una dichiarazione scritta del canale nazionale austriaco.

Nel breve comunicato stampa «ORF» ha, tra l'altro, sbagliato il nome di battesimo dell'atleta ticinese trasformato da Lara in Laura.

Il canale ha ammesso che l'inizio dell'intervista è stato «purtroppo ritardato a causa della confusione nell'area di arrivo» e per questo, secondo la direzione, l'intervento con la sciatrice di Comano non poteva sforare per più di un minuto.

Di conseguenza, hanno dovuto passare la linea a «Scommettiamo, che...?», mentre Gut-Behrami stava ancora parlando. «ORF si rammarica per l'accaduto, ma voleva comunque tentare di ottenere una dichiarazione dal vivo dalla vincitrice di giornata».

Problemi anche con la linea internazionale

Questo incidente non è stato l'unico problema nelle trasmissioni televisive da Killington. Già durante la prima manche, il segnale televisivo è stato brevemente interrotto a causa di un guasto della linea internazionale.

In questo caso, però, la colpa non era di «ORF», poiché anche le trasmissioni di RSI/SRF/RTS sono state brevemente interrotte, costringendo i canali a ricorrere a un programma di riserva costituito da highlights sportive e dalla finale del campionato europeo di curling maschile.

Le linee sono state ripristinate poco prima dell'inizio della seconda manche.

Lara Gut-Behrami in pista nel fine settimana

A Lara Gut-Behrami probabilmente non importa molto di questi problemi. La ticinese si sta già concentrando sulle prossime gare di questo fine settimana in Canada, a Tremblant.

Dopo le vittorie nei primi due slalom giganti, la 32enne si presenterà ai cancelletti di partenza nuovamente come favorita, e d'ora in poi, «Scommettiamo, che...?» non potrà più interferire, siccome quella andata in onda è stata l'ultimissima puntata del fortunato format andato in onda per la prima volta nel 1981.