Negli ultimi mesi Lara Gut-Behrami ha dichiarato di voler continuare a gareggiare fino ai Mondiali del 2025. È la verità o solo un bluff?

Nonostante le affermazioni rilasciate negli ultimi mesi di voler gareggiare fino ai Mondiali del 2025, ci sono speculazioni sul possibile ritiro anticipato della sciatrice ticinese.

La decisione finale sul proseguimento o meno della carriera di Gut-Behrami rimane incerta, con l'atleta che valuta il peso della pressione agonistica rispetto al piacere della competizione, mentre il ritiro all'apice appare una scelta poco probabile ma da considerare. Mostra di più

Lara Gut-Behrami sta dominando la stagione di Coppa del Mondo in lungo e in largo. Se tutto andrà secondo i piani, la ticinese metterà presto le mani su tre coppette di specialità, oltre che sulla grande sfera di Cristallo. «Mi godo lo sci, sono veloce e in salute. Non penso alle coppe prima che arrivi il momento giusto», ha riferito la sciatrice di Comano ai giornalisti del «Blick» ai margini dell'ultimo fine settimana di gare a Kvitfjell.

Con i suoi 15 podi in stagione, di cui otto primi posti, la 32enne sta sciando come mai prima d'ora, e molti si chiedono: fino a quando continuerà?

Negli ultimi mesi Lara ha affermato di voler gareggiare fino ai Mondiali del 2025. Tina Weirather, ex sciatrice del Liechtenstein, ora opinionista della «SRF», sospetta che queste parole possano nascondere un bluff.

«Forse cerca di evitare le domande sul suo ritiro. Gli atleti non amano parlare di questo tema. Quindi è intelligente definire un orizzonte temporale più lungo. Ma alla fine, come è giusto che sia, è una decisione che deve prendere lei», ha commentato la 34enne nel podcast «Am Pistenrand» e in un'intervista apparsa sul «Blick».

Lara Gut-Behrami e Tina Weirather qualche anno fa. Keystone

«Non so, forse smetterò...»

In effetti potrebbe davvero esserci un ritiro a sorpresa. Recentemente Gut-Behrami ha affermato di non voler più tornare a Ushuaia, in Argentina, per la preparazione estiva. Nella «Terra del Fuoco» infatti le condizioni meteo sono spesso cattive, e lo scorso anno avevano causato dolori alle ginocchia dell'atleta ticinese.

Anche le dichiarazioni fatte prima dell'inizio della corrente stagione possono suggerire un'imminente conclusione della sua carriera.

«Non penso sempre di ritirarmi. Semplicemente ho realizzato che un giorno quel momento arriverà davvero. Forse durante la stagione penserò che Saalbach è una sciocchezza e smetterò. O forse parteciperò alle finali e poi deciderò di continuare. Non lo so ancora», aveva detto la ticinese nella conferenza stampa di inizio stagione.

«La pressione non mi mancherà»

La sciatrice, che sta vivendo la sua 16esima stagione in Coppa del Mondo, aveva anche discusso sulla grande pressione che sentono gli atleti di primo piano.

«Non mi mancherà di certo. Ogni giorno devi alzarti, essere in salute e in forma. Ciò richiede molta energia. Sei sempre valutato esclusivamente in base alle prestazioni. Se incontri dei problemi, devi risolverli il più rapidamente possibile, è una pressione incredibile».

L'ex specialista di velocità Tina Weirather ha sentenziato: «Tutti desiderano ritirarsi al culmine. Ma quasi nessuno lo fa. Se vinci ci si diverte, e si vuole continuare».

Cosa deciderà di fare Lara Gut-Behrami?