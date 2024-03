Errore nei dati della FIS, Odermatt ha battuto il record di podi di Stenmark

Marco Odermatt hat aufgrund eines Fehlers der FIS doch einen weiteren Rekord gebrochen. sda

Marco Odermatt ha la serie più lunga di podi in slalom gigante, nonostante l'eliminazione a Saalbach di sabato. I 37 piazzamenti filati di Ingemar Stenmark nella top tre sono dovuti a un errore nei dati della Federazione internazionale di sci (FIS).

37 podi di fila negli slalom giganti di Coppa del Mondo. L'incredibile record di Stenmark, iniziato ad Are in Svezia nel marzo 1977 e terminato all'Aprica in Valtellina nel dicembre 1981, cioè in un periodo di oltre quattro anni e otto mesi, è ormai noto.

Odermatt ha reso necessaria la ricerca sulle statistiche. Con il suo dominio nella disciplina di base, ha innescato la ricerca di qualcosa di paragonabile. Con 26 piazzamenti nei primi tre, il nidvaldese si è avvicinato relativamente al record di Stenmark. Almeno questa è la situazione finora.

La gara di Waterville Valley cambia tutto

«Odermatt insegue Stenmark» è stato un titolo frequente nelle ultime settimane. Oppure «Il duello di Odermatt con la leggenda Stenmark». O ancora: «Ora anche i record di Stenmark tremano». Tutto ciò è stato molto bello da leggere.

È un peccato però che il record di Stenmark non esista nemmeno, che i 37 podi ininterrotti si basino su un errore del database della Federazione Internazionale di Sci (FIS).

Se si guardano le statistiche personali dello svedese e si contano, si arriva alla cifra di 37. Inoltre, ci sono anche 15 e non 14 vittorie di fila in slalom gigante come più volte detto.

Ma se si rovista nei registri generali e si guardano i risultati di ogni singola stagione, si noterà che nel periodo corrispondente c'è stato uno slalom gigante in cui Stenmark non è salito sul podio, ma che non compare nella sua scheda FIS.

Da un'attenta analisi della redazione sportiva dell'agenzia di stampa svizzera Keystone-SDA è emerso che la gara in questione si è svolta il 26 febbraio 1980 a Waterville Valley, nello stato americano del New Hampshire.

La serie di podi di Stenmark si è conclusa dopo 22 gare

Stenmark ha perso più di tre secondi rispetto al miglior tempo di Hans Enn nella prima manche dopo un grave errore e alla fine non è rientrato nei primi 20.

L'austriaco, che si era classificato terzo ai Giochi Olimpici di Lake Placid una settimana prima, ha potuto festeggiare la prima delle sue sei vittorie in Coppa del Mondo. Enn ha dominato nettamente a Waterville Valley davanti ad Andreas Wenzel del Liechtenstein e al norvegese Jarle Halsnes.

Di conseguenza la serie di podi di Stenmark si è conclusa dopo 22 slalom giganti di Coppa del Mondo e non dopo 37.

