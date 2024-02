Zurbriggen: «Il matrimonio è stato salutare per Lara Gut-Behrami»

Lara Gut-Behrami sulla cresta dell'onda. Imago

Una delle icone dello sci svizzero, Pirmin Zurbriggen, ha commentato le eccezionali capacità e la costante evoluzione di Lara Gut-Behrami, sottolineando anche l'importanza del supporto familiare nello sviluppo della sua carriera di atleta e nella vita privata.

Il vallesano ha espresso ammirazione per la continua evoluzione di Lara Gut-Behrami, notando miglioramenti significativi nei dettagli e nell'armonia delle sue prestazioni in gigante.

L'ex campione ritiene che il matrimonio abbia portato nuovi stimoli positivi nella vita di Gut-Behrami, che si riflettono sul suo modo di sciare. Mostra di più

«Quando il Ticino sforna uno sciatore, che arriva in Coppa del Mondo, è sempre un grandissimo fuoriclasse», ha riferito il grande Pirmin Zurbriggen in un'intervista rilasciata alla «RSI».

L'ex campione dello sci, osannato per le sue innumerevoli vittorie tanto quanto per il suo stile elegante e leggiadro sulla neve, sa riconoscere la classe anche nelle generazioni più giovani.

«Lara è in costante evoluzione»

«Quando gareggiavo io c'era Michela Figini, con un carattere forte e una qualità sopraffina, ora invece c'è Lara Gut-Behrami. Per me sono due atlete molto simili, entrambe hanno saputo focalizzarsi sui loro obiettivi e sono state in grado di raggiungerli», ha spiegato il 61enne di Saas-Almagell.

«Mi affascina vederla sciare in gigante - ha proseguito Zurbriggen parlando della sciatrice ticinese - sono impressionato dalla la sua capacità di adattamento e del suo conseguente miglioramento nei piccoli dettagli».

«Nonostante gareggi da molti anni è sempre in costante evoluzione: agli inizi della carriera, in gigante, andava spesso in difficoltà, come per esempio quando entrava di traverso nelle curve, mentre adesso è decisamente più armoniosa», ha analizzato l'esperto Pirmin.

Pirmin Zurbriggen. Keystone

L'influenza del matrimonio

«Con il matrimonio sono arrivati nuovi impulsi nella vita di Lara. Lei non conosceva queste dinamiche di coppia e si può dire che l'essersi sposata le ha fatto bene. Ora si chiede quali siano i valori necessari all’interno della sua quotidianità e questo si riflette anche sul modo di sciare», ha aggiunto l'ex campione riguardo la vita privata della sciatrice di Comano.

Lara Gut-Behrami si è sposata con l'ex calciatore della Nazionale svizzera Valon Behrami nell'estate del 2018, poche settimane dopo la conclusione dell'avventura ai Mondiali in Russia della Nati. La Svizzera era stata estromessa agli ottavi di finale dalla Svezia. Valon, c'era.

Ognuno ha un percorso differente

Non solo il marito, ma tutti i legami stretti sono importanti per gli atleti professionisti. «I genitori e tutte le persone vicine hanno un enorme influsso su un atleta, gli danno sicurezza, e grazie a questo si sente in grado di evolvere serenamente come sportivo e come persona. Ma il percorso non è uguale per tutti, non esiste una ricetta comune».

«Io per esempio, quando mi sono sposato ho iniziato a preoccuparmi, mi dicevo che rischiavo troppo. La situazione di conseguenza non era ideale ed è per quello che ho smesso relativamente presto di gareggiare. Avere una famiglia per me significava assumermi delle responsabilità e ho agito di conseguenza. Ognuno deve decidere cosa è meglio per lui e lo deve fare in modo intelligente», ha infine concluso il vallesano, uno degli atleti più vincenti della storia dello sci alpino, il quale ha messo fine alla propria carriera nel 1990 all'età di appena 27 anni.