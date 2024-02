Anja Pärson: «Lara non aveva mai paura. È la migliore di tutti i tempi»

Anja Pärson e Lara Gut-Behrami. Keystone

Con i suoi 42 successi in Coppa del Mondo, Anja Pärson è una delle sciatrici più vincenti di tutti i tempi. Ora la svedese è stata raggiunta da Lara Gut-Behrami. In una recente intervista, Pärson ha riservato parole al miele per la collega svizzera.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo le vittorie nel Super-G di Cortina e nello slalom gigante di Plan de Corones, Lara Gut-Behrami vanta ora 42 vittorie in Coppa del Mondo.

La sciatrice ticinese ha raggiunto la leggendaria Anja Pärson.

La sciatrice svedese ha reso omaggio all'atleta svizzera: «Per me Lara in super-G è la migliore di tutti i tempi». Mostra di più

Nello slalom gigante di Kronplatz, martedì, Lara Gut-Behrami ha ottenuto la sua quinta vittoria stagionale. Così facendo, la ticinese ha portato a 42 il suo conto di vittorie in Coppa del Mondo. Solo cinque atlete hanno vinto più gare di Coppa del Mondo di lei, che quest'inverno si è presentata di nuovo in grande forma.

Ora ha raggiunto Anja Pärson, e la stessa leggenda dello sci svedese non può che togliersi il cappello di fronte a Gut-Behrami. «È incredibile, entrambe abbiamo 42 vittorie in Coppa del Mondo», ha raccontato al «Blick».

«Non ha mai avuto paura, ha sempre dato il massimo»

Nel 2008, quando la sciatrice di Comano iniziò a gareggiare in Coppa del Mondo, Pärson era tra le atlete più riconosciute. Si sono conosciute rapidamente perché avevano lo stesso skiman. «Era sempre quella che si divertiva e dava davvero il massimo. Non aveva mai paura. Al contrario: ha sempre dato tutta sé stessa», ha ricordato la svedese.

Gut-Behrami è invece ancora attiva e fra le migliori sciatrici del Circo Bianco. Se continuasse su questo ritmo, la 32enne potrebbe ancora salire nella classifica delle vittorie in Coppa del Mondo.

Gliene mancano ancora quattro per raggiungere il quinto posto e Renate Götschl. In almeno una disciplina, Pärson le attribuisce il massimo delle capacità: «Per me, Lara è la miglior atleta di super-G di tutti i tempi. È fantastico che sia ancora così brava», ha sentenziato la 42enne di Umeå.

Il quinto posto nel mirino

Pärson ha messo le mani su un totale di 19 medaglie in grandi appuntamenti, è diventata campionessa olimpica in slalom e ha vinto il titolo mondiale in tutte le discipline: nessun'altra donna ci è mai riuscita.

Nel 2012 ha dovuto terminare la sua carriera all'età di 30 anni a causa di problemi a un ginocchio.