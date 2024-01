È Super-Lara la dominatrice assoluta a Plan de Corones

Lara Gut-Behrami KEYSTONE

Lara Gut-Behrami ha fatto suo il 42esimo successo in una gara di Coppa del Mondo, infilando sue manche davvero superlative.

Sembra davvero essere la sua stagione. Lara Gut-Behrami, dopo una prima manche eccezionale al termine della quale aveva un vantaggio di 0"61 sulla neozelandese Alice Robinson, ha davvero fatto il vuoto nella seconda.

La ticinese ha chiuso con più di un secondo (1"09) di vantaggio sulla stessa Robinson, che ha concluso col medesimo tempo totale della svedese Sarah Hector. Quarta posizione per la norvegese Ragnhild Mowinckel.

Dietro, in quinta e sesta posizione, si sono piazzate nell'ordine le italiane Sofia Goggia e Federica Brignone.

Lara davanti a tutte nella classifica di specialità

La 32enne elvetica, all'ottava vittoria nella specialità, visto anche il sesto posto di Federica Brignone, conforta la sua prima posizione nella classifica di gigante, e si avvicina a meno di 100 punti da Mikaela Shiffrin in quella generale.

La statunitense non ha preso il via oggi, in quanto è ancora convalescente dopo la rovinosa caduta di venerdì scorso a Cortina d'Ampezzo.

Le altre svizzere

Da sottolineare anche l'ottavo posto di Camille Rast, autrice di un gran recupero grazie al quarto tempo nella seconda manche. Simone Wild non è andata oltre il 20esimo posto, a 3"17 dalla compagna di squadra più veloce.

«Non so ancora bene cosa è successo»

«È incredibile raggiungere un traguardo come questo», ha commentato Lara Gut Behrami, dopo essere stata informata di aver raggiunto il record di Anja Pärson grazie alla sua 42esima vittoria in Coppa del Mondo.

«Ultimamente ho vissuto dei giorni interessanti, - ha spiegato la ticinese pochi minuti dopo la sua eccellente seconda manche - sono soddisfatta, ma al momento non so ancora bene cosa è successo, sono semplicemente felice e stanca».

«Adesso abbiamo una pausa, ed è qualcosa di cui credo abbiamo tutti bisogno. Spero di riuscire a sciare così anche a Soldeu. Sarebbe magnifico», ha infine concluso la 32enne pensando alle prossime gare in programma fra una settimana e mezzo sulle nevi dell'Andorra.