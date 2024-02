Lara Gut Behrami è in piena forma. Keystone

A quasi 33 anni, Lara Gut-Behrami sembra essere nella forma della sua vita. La ticinese può anche tentare di vincere la classifica generale della Coppa del Mondo per la seconda volta.

Hai fretta? blue News riassume per te Lara Gut-Behrami eccelle sia nella capacità di guidare gli sci che nella gestione della vita privata, e ciò contribuisce a mantenerla tra le migliori sciatrici del mondo nonostante l'età avanzata.

Nella stagione attuale, Gut-Behrami ha conquistato cinque vittorie, portando a 42 il suo totale in Coppa del Mondo.

La sciatrice svizzera ha dimostrato una notevole costanza, con cinque podi oltre alle vittorie e una media di punti per gara vicina a quella della leader Mikaela Shiffrin, rilanciando così la lotta per la conquista del grosso globo di cristallo. Mostra di più

La combinazione tra la sua capacità di guidare gli sci e un nuovo stato d'animo più rilassato sta funzionando a meraviglia, così come la chiara separazione tra la vita quotidiana dell'atleta e la sua sfera privata. Sono probabilmente questi gli elementi che permettono a Lara Gut-Behrami di essere tra le migliori anche a un'età avanzata, sportivamente parlando.

In questa stagione la ticinese è stata spesso fra le migliori, se non la migliore. Sino a ora si è imposta in cinque riprese, portando il suo bottino complessivo in Coppa del Mondo a quota 42 successi, e tutto indica che questo punteggio potrebbe ancora migliorare da qui al termine dell'inverno. La ticinese può infatti contare su molte gare da disputare nelle sue discipline preferite.

La costanza

Insieme ai successi, la 32enne impressiona anche per la sua costanza. Attualmente sta mostrando il meglio di sé. Oltre alle cinque vittorie è salita ad altre cinque riprese sul podio, ed è risultata fuori dalle prime sei posizioni solo in due occasioni. La sua media di punti per gara è di 61.8, non lontana da quella di Mikaela Shiffrin (63.6), che attualmente guida la generale.

Dopo la sua caduta nella prima discesa di Cortina, la statunitense ha dovuto fare una pausa e ha mancato tre gare. Giovedì ha annunciato che non parteciperà alle competizioni il prossimo fine settimana a Soldeu. In Andorra sono in programma un gigante e uno slalom.

Dall'uscita di scena dell'americana, l'elvetica ha accumulato 325 punti e ora ne ha solo 95 in meno della leader. La lotta per il globo di cristallo si è così rilanciata in modo inaspettato. Otto anni dopo, Lara si trova in ottima posizione per vincere il trofeo più importante della stagione, anche se ovviamente tutto rimane ancora aperto.

Il piacere di sciare

In pace con se stessa, convinta della correttezza delle sue scelte, a questo punto l'atleta di Comano non ha nulla da perdere. Ripete di continuare a divertirsi a sciare, anche se l'idea del ritiro le ha già attraversato la mente un paio di volte.

Tuttavia, anche se avrà 33 anni il prossimo 27 aprile, dà l'impressione di pianificare la sua carriera a medio termine. Sembra plausibile la sua partecipazione ai Giochi Olimpici del 2026, anche se non ha ancora detto nulla di concreto in merito.

Nel frattempo segue il suo cammino a modo suo, non esitando a concedersi delle piccole pause. Dosi attentamente decise con i suoi allenamenti per lasciare spazio al recupero, un elemento sempre più importante da tenere in considerazione.

Tutto sembra essere pronto per un bellissimo finale di stagione. E forse anche di più...