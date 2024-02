Luke Littler il 16enne che sta facendo impazzire l'Inghilterra e tutti gli amanti delle freccette. KEYSTONE

L'adolescente Luke Littler, ha firmato il suo primo contratto da professionista con l'organizzazione «Target Darts» che lo ha aiutato a sviluppare il suo talento. L'Inghilterra impazzisce per lui.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 16enne prodigio delle freccette Luke Littler è diventato il più giovane finalista del «World Darts Championship», firmando recentemente un contratto a sei cifre con «Target Darts».

«Target Darts» sta sfruttando la popolarità di Littler, noto come «The Nuke», per lanciare una nuova gamma di prodotti a tema, mentre l'adolescente, che gioca a freccette da quando aveva 18 mesi, celebra il suo primo contratto professionale e il sostegno ricevuto dall'organizzazione fin dall'età di 12 anni. Mostra di più

È stata una corsa a dir poco selvaggia per Luke Littler, il 16enne prodigio delle freccette che è esploso in popolarità nelle ultime settimane e si è fatto strada tra i più grandi giocatori del mondo di freccette.

Dopo aver frantumato record e sconfitto rivali con il doppio della sua età, il ragazzo è diventato il più giovane finalista del «World Darts Championship». Littler ha perso l'ultima sfida contro Luke Humphries (7-4). Ma la conquista della corona mondiale è solo rimandata.

Intanto, travolto dalla popolarità e spesso sulle prime pagine dei tabloid inglesi, il giovane ha firmato un contratto pluriennale con «Target Darts», mentre le sue quotazioni continuano a salire. La finale persa gli ha fruttato circa 200mila franchi. L'accordo appena preso gli dovrebbe garantire perlomeno una cifra a sei zeri.

L'adolescente ha così messo la firma sul suo primo contratto da professionista con l'organizzazione a cui si era unito quando aveva 12 anni.

Nuovi prodotti «The Nuke»

L'organizzazione vuole sfruttare la popolarità del vice campione del mondo lanciando una gamma di nuovi prodotti: «The Nuke», come il suo soprannome.

Una maglietta da gioco, come quella indossata da Littler sul palcoscenico mondiale, un set di freccette entry-level da 22 pezzi, e un astuccio in cui riporre tutto il materiale.

Littler: «È un momento davvero speciale»

L'inglese ha dichiarato: «È un momento davvero speciale, poter firmare un contratto a lungo termine con "Target Darts" è magnifico. Mi hanno sostenuto attraverso il programma Elite1 da quando avevo 12 anni e non vedo l'ora di continuare questo ottimo rapporto anche in futuro».

Il presidente si dice molto soddisfatto

Soddisfatto anche il presidente di «Target Darts», Garry Plummer, il quale spera in una vera e propria freccette-mania grazie al suo nuovo uomo immagine: «Siamo onorati che Luke abbia riposto la sua fiducia in noi e si sia impegnato in un accordo pluriennale. Siamo orgogliosi della nostra capacità di trovare e coltivare i migliori giovani talenti».

«Luke è ora un esempio lampante per tutti i giocatori del nostro programma Elite1, e per i giovani in generale, di ciò che si può ottenere con il duro lavoro e la squadra giusta al proprio fianco».

Gioca da quando aveva 18 mesi

L'adolescente, che vive nella città inglese di Warrington, aveva solo 18 mesi quando ha iniziato a lanciare freccette su una tavola magnetica. Da allora gioca «senza sosta», ha dichiarato lui stesso alla «BBC».