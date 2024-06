Chi sono i «Fantastici 5» invitati da Spalletti per ispirare i ragazzi della Nazionale italiana?

Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti. Keystone

In ritiro a Coverciano, gli azzurri si stanno preparando per i campionati europei. Il ct italiano, per ispirare i suoi giocatori, ha invitato cinque leggendari numeri 10 che hanno scritto la storia del calcio.

Al centro di Coverciano, dove la Nazionale italiana si sta preparando per i prossimi campionati europei di calcio che inizieranno il 14 giugno in Germania, lunedì c'è stata una grande sorpresa.

Su idea del ct degli azzurri Luciano Spalletti sono infatti arrivati cinque ex numeri 10 che hanno fatto la storia del calcio italiano e mondiale.

Giancarlo Antognoni, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Gianni Rivera e Francesco Totti hanno così salutato i componenti che dovranno difendere il titolo di Campione d'Europa.

Un video proiettato nell'aula magna dove erano riuniti tutti selezionati da Spalletti ha mostrato alcune tra le più geniali giocate dei cinque straordinari fuoriclasse invitati.

«Mi limito a ringraziare questi numeri dieci, questi straordinari ragazzi di allora e uomini di oggi, per aver accettato l’invito che parte da un'idea del mister», ha detto il presidente della Federazione italiana Gravina.

Spalletti: «Tutti abbiamo bisogno di miti»

«Tutti abbiamo bisogno di miti, per avere qualcuno da emulare. Dalla loro presenza qui, si capisce il loro attaccamento all'azzurro della Nazionale. Noi dobbiamo essere all’altezza della storia: abbiamo fiducia in voi. È vero, ci può essere un po' di timore nell'indossare questa maglia carica di storia. Ma state tranquilli: sono gli avversari ad avere più paura di questa maglia», ha invece detto l'ideatore dell'evento.

La battuta di Totti

Francesco Totti ha portato l a sua ironia. Keystone

«Voi avete detto che ogni ragazzo qui deve prendere un pezzo di ognuno di noi… ma alla fine, se così fosse, chi corre?», ha scherzato a modo suo l'ex numero 10 della Roma e della Nazionale italiana Francesco Totti.

Del Piero: «Non c'è niente di più bello che la sfida»

Alessandro Del Piero ama le sfide. Keystone

«È vero, c’è la pressione, ma avete una grandissima opportunità, che poi ricorderete col sorriso: vi confronterete con i più forti e non c'è niente di più bello che la sfida», sono state le parole di Alessandro Del Piero, 91 partite con la maglia azzurra condite da 27 reti e la conquista della Coppa del Mondo nel 2006.

Gianni Rivera

Gianni Rivera in azione. Imago

«Essere qui è sempre un impegno», ha aggiunto Gianni Rivera, leggendario numero 10 degli anni '60 e '70, vincitore degli Europei con l'Italia nel 1968.

Giancarlo Antognoni

Giancarlo Antognoni (destra). Keystone

«Andate in campo tranquilli», ha detto Giancarlo Antognoni, oggi 70enne e ex campione del mondo con l'Italia di Bearzot nel 1982.

Roberto Baggio

Roberto Baggio, solo chi tira i calci di rigore può sbagliare. Keystone

L'ultimo a prendere la parola è stato Roberto Baggio, il 'Divin Codino', che a Pasadena, nel 1994, sbagliò quel rigore in finale contro il Brasile, un errore che certo non lo ha definito né come campione, né tanto meno come uomo.

«Il nemico più grande è la responsabilità, quando si indossa questa maglia: o la affrontiamo o perdiamo. Abbiate gioia di dare tutto quello che avete dentro».

Ricordiamo che l'Italia è inserita in un gruppo di ferro, in compagnia di Spagna, Croazia e Albania. Gli azzurri esordiranno il 15 giugno a Dortmund contro la nazionale albanese.