Ronaldo ha tirato quattro calci di punizione contro la Slovenia, un record dalla Coppa del Mondo del 1994. Imago

Cristiano Ronaldo è il re dei calci di punizione. Nella Nazionale portoghese, dal 2010 a oggi, solo due calci piazzati sono stati battuti da un altro giocatore. Ma la percentuale di successo delle punizioni di Ronaldo lascia molto a desiderare.

blue Sport Linus Hämmerli

Hai fretta? blue News riassume per te Cristiano Ronaldo batte tutti i calci di punizione del Portogallo. Nella partita degli ottavi di finale contro la Slovenia ne ha tirati quattro, ma tutti senza esito positivo.

Nei tornei più importanti (Coppa del Mondo e Campionato Europeo), Ronaldo ha battuto finora 60 calci di punizione, ma ha segnato un solo gol.

Nessuno ha tirato così tanti calci di punizione nelle finali dei campionati europei (Ronaldo 34 tiri): Zinédine Zidane ha avuto più successo di CR7 con la metà dei tentativi. Il francese ha segnato due volte, mentre Ronaldo è sempre rimasto a mani vuote. Mostra di più

I pareri sono discordanti quando si parla di Cristiano Ronaldo. Il 39enne è ancora all'altezza dell'undici titolare del Portogallo o dovrebbe lasciare il posto a un giocatore più giovane?

A questi Europei, Ronaldo è ancora in attesa di un gol e del relativo record di marcatore più anziano di sempre della competizione. Lunedì sera, nei tempi supplementari dell'ottavo di finale giocato contro la Slovenia, ha pure sbagliato un rigore.

CR7 ha mostrato la stessa vena con i calci di punizione. Ha preso la palla quattro volte, ma in tutte le occasioni non è riuscito ad andare in rete. Consegnare la palla a un compagno di squadra non è chiaramente un'opzione per la superstar, anche se potrebbe essere una buona cosa.

Ronaldo sbaglia un rigore ai supplementari 01.07.2024

Tanti tentativi

Tenendo conto degli Europei e Mondiali, Ronaldo ha battuto finora 60 calci di punizione e ne ha trasformato solo uno. Tuttavia, il gol che ha segnato è stato molto importante. Ai Mondiali del 2018, nella spettacolare partita contro la Spagna, il ragazzone di Madeira ha insaccato il pallone in rete per il definitivo 3-3.

Per fare un confronto: Lionel Messi ha battuto 53 calci di punizione per l'Argentina ai Mondiali e alla Copa América. Cinque di questi sono finiti in rete.

I portoghesi vivono una sorta di dittatura quando si tratta di calci di punizione. Dall'Europeo del 2004, il primo torneo importante di Ronaldo, il 72% di tutti i calci di punizione sono stati calciati da lui: ovvero 60 su 83.

Dal 2010 a questa parte solo 2 dei 53 calci di punizione diretti del Portogallo non sono stati battuti da Cristiano Ronaldo: uno è sul conto di Miguel Veloso a Euro 2012, mentre l'altro è stato battuto da Raphaël Guerreiro a Euro 2016.

Cristiano Ronaldo's major tournament free-kick success?



1/60 (1.7%) pic.twitter.com/dI0RxqlyYr — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 2, 2024

Zidane ha avuto più successo con la metà dei tentativi

Le statistiche di Ronaldo parlano chiaro. Per il Portogallo ha battuto 34 calci di punizione nelle finali dei campionati europei, senza segnare nemmeno un gol. Si tratta di un numero di tentativi più che doppio rispetto a qualsiasi altro giocatore. Zinédine Zidane, per contro, ha battuto 15 calci di punizione e ha segnato due volte.

Alla Coppa del Mondo del 1994, il rumeno Gheorghe Hagi ha battuto cinque calci piazzati in una sola partita. Con i suoi quattro calci di punizione contro la Slovenia, Ronaldo ha stabilito un nuovo record che resisteva appunto dal 1994.

Venerdì prossimo il Portogallo affronterà la Francia, finalista dell'ultima Coppa del Mondo, in un attesissima sfida dei quarti di finale.

CR7 avrà la possibilità di migliorare le sue statistiche sui calci di punizione e di battere il record di marcatore più anziano a un Europeo. O forse al momento di calciare questa volta consegnerà la sfera a un compagno di squadra?