Problemi per la Nati a causa del manto erboso «inadeguato»

La Nazionale svizzera è arrivata lunedì pomeriggio al campo base di Stoccarda, dove si sta preparando per le partite dei gironi dell'Europeo. Breel Embolo e Denis Zakaria hanno partecipato alla prima sessione di allenamento, ma l'erba sta causando problemi alle stelle della Nati.

Prima le buone notizie: gli infortunati Breel Embolo e Denis Zakaria erano in campo per il primo allenamento della Nati allo stadio Stuttgarter Kickers. Embolo ha svolto l'intera seduta, Zakaria la prima parte.

La Nazionale è quindi più che mai ottimista sulle possibilità di convocazione dei due giocatori del Monaco. La prima partita contro l'Ungheria, sabato, sarà sicuramente combattuta e perdere potrebbe compromettere le possibilità di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta.

Dopo le tre ore di viaggio in pullman, l'allenamento di lunedì sera è stato poco più di un riscaldamento. L'atmosfera di festa l'hanno creata i quasi 3.800 spettatori presenti. Ogni arrivo in campo è stato accompagnato da grida di saluto.

Il direttore della Nazionale Pierluigi Tami ha così commentato la prima uscita dei giocatori: «Il grande test arriverà nei prossimi giorni, quando aumenteremo l'intensità degli allenamenti».

Preoccupazioni per Zuber e problemi di campo

Ma la squadra di Murat Yakin non era del tutto completa: mancava Steven Zuber, che si è infortunato nel pareggio (1-1) di sabato contro l'Austria.

Sarà a posto per sabato contro l'Ungheria? Tami: «Ha fatto una risonanza magnetica. Attendiamo ancora il risultato».

Se la squadra e il suo staff sono soddisfatti del Waldhotel di Stoccarda, i dubbi e le critiche riguardano il terreno di gioco sul quale i rossocrociati si allenano.

Il nuovo manto erboso dello stadio di Waldau è stato installato appositamente per la Nazionale, ma non è stato posato correttamente. Ha molte asperità e la palla rimbalza in modo irregolare.

«Il campo è inadeguato», ha asserito il ticinese a capo della delegazione.

«Lo abbiamo già segnalato all'UEFA. Ci è stato promesso che verrà fatto tutto il possibile per migliorare la situazione».

Cosa hanno detto i giocatori del manto erboso? «Sono rimasti sorpresi dalla scarsa qualità e non sono certo soddisfatti».

L'SVF sta già studiando delle alternative. Ma probabilmente non sarà facile trovarle a breve.