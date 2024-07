La Nazionale è stata festeggiata a Zurigo da numerosissimi tifosi. Keystone

A Zurigo migliaia di tifosi hanno festeggiato la Nazionale di calcio, eliminata ieri sera ai rigori contro l'Inghilterra.

fon fon

Hai fretta? blue News riassume per te La Nazionale svizzera ha salutato migliaia di tifosi a Zurigo, ringraziandoli per il sostegno durante l'Europeo, con giocatori e staff che hanno firmato e lanciato mini palloni da calcio al pubblico.

Il capitano Granit Xhaka e altri membri della squadra, inclusi Manuel Akanji che è stato osannato nonostante l'errore dal dischetto, hanno espresso orgoglio per le loro prestazioni e il legame con i tifosi. Mostra di più

Come annunciato, poco dopo le 17:00, a Zurigo, nei pressi della stazione centrale, la Nazionale al completo ha salutato migliaia di tifosi, accorsi per ringraziare la squadra per il bel percorso effettuato all'Euro 2024.

I giocatori, allenatori e poi lo staff al completo sono stati chiamati sul palco uno per uno. Il capitano della Nazionale Granit Xhaka è l'ultimo a salire. Tutti i giocatori hanno firmato dei piccoli palloni da calcio prima di gettarli in omaggio ai numerosissimi tifosi accorsi.

Xherdan Shaqiri e Dan Ndoye fanno felici la folla. Keystone

Le parole del capitano

«Grazie mille per il vostro sostegno, sia oggi che allo stadio durante tutto il torneo. Abbiamo sentito l'euforia. Ci siamo spinti al limite e possiamo essere tutti orgogliosi di quello che abbiamo fatto», ha commentato Xhaka fra gli applausi e l'euforia generale.

«È sicuramente doloroso, ma nel complesso questa squadra e tutto lo staff hanno fatto un'ottima prestazione. In momenti come questo possiamo vedere direttamente dalla gente che sono molto orgogliosi di noi», ha sottolineato il 31enne.

Akanji a lungo applaudito dal pubblico presente. Keystone-SDA

Akanji festeggiato

Il tragico eroe di ieri sera, che ha sbagliato il primo rigore della Svizzera, Manuel Akanji è stato a lungo osannato dalla folla. «È stata un'atmosfera incredibile. Si sentiva in campo. Potevamo sicuramente fare meglio, speriamo di poterlo fare al prossimo torneo», ha detto lo stesso difensore del City.

Anche il ct Murat Yakin è salito sul palco assieme al suo vice Giorgio Contini salutando i tifosi e i giocatori. «Non si può nemmeno descrivere. Fantastico, siete unici. Abbiamo avuto la pelle d'oca», ha commentato così ancora una volta il tecnico il legame tra i fan e la squadra.

Una folla ha atteso la Nati. Keystone

Dopo una mezz'ora di cori e applausi, interrotti da corte interviste ai calciatori e dopo aver festeggiato anche il cuoco della delegazione svizzera Emil Bolli che dopo 28 anni andrà in pensione, per la Svizzera si è chiusa così la pagina di Euro 2024.

Con ancora un po' di amaro in bocca per come è terminata l'avventura, ma con la consapevolezza di avere fatto qualcosa di importante.