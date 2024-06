Murat Yakin, allenatore della Nati, ha ritrovato la voglia di ridere. Imago

Murat Yakin sta per affrontare il suo secondo torneo importante come allenatore della Nazionale svizzera. In quest'intervista parla del complicato anno passato, del potenziale della squadra e del suo futuro incerto.

blue Sport SDA

Hai fretta? blue News riassume per te In un'intervista a Keystone-SDA, l'allenatore della Nazionale Murat Yakin parla dell'imminente Europeo, del suo rapporto con Granit Xhaka, delle qualità di Xherdan Shaqiri, della gestione delle critiche e del suo futuro irrisolto.

Yakin parla anche della sua defunta madre e rivela una lezione importante che gli ha insegnato.

Agli Europei la Svizzera affronterà l'Ungheria (15 giugno), la Scozia (19 giugno) e i padroni di casa della Germania (23 giugno). Mostra di più

Murat Yakin, come ha vissuto la prima settimana di preparazione?

È stata molto positiva ed emozionante. È una situazione speciale con i giocatori che sono arrivati in due scaglioni. Ma quello che speravamo si è concretizzato: siamo riusciti ad allenarci bene, c'era sempre un alto livello di intensità, ma anche una buona atmosfera.

Alcuni giovani giocatori hanno fatto parte della Nazionale per la prima volta. Come ha visto le dinamiche all'interno della squadra?

I giovani erano e sono naturalmente motivati a mettersi alla prova e a mostrare tutte le loro capacità. Però è stato anche emozionante vedere come l'intensità degli allenamenti sia aumentata con l'arrivo dei migliori giocatori. Alcuni dei più giovani si sono quasi bloccati per lo stupore. È stato sicuramente positivo per loro fare la prima esperienza a questo livello.

La Nati si è qualificata per un altro torneo importante, ma in autunno siete stati ancora molto criticati. Questo fatto l'ha ferita?

Se si trattava solo delle prestazioni in autunno, non mi importava. La pressione esterna fa parte del lavoro. Non mi sono mai innervosito, sapevo che la nostra squadra aveva la qualità necessaria per farcela.

Sicuramente non ho avuto un periodo facile a casa, ma questo non ha influito sul mio lavoro. Ho sempre saputo che la federazione, i giocatori e io eravamo sulla stessa barca e ho sentito il loro sostegno.

«Apprezzo molto Granit come giocatore e come ragazzo»

Erano davvero tutti sulla stessa barca? Alcune dichiarazioni di Granit Xhaka e Pierluigi Tami hanno trasmesso qualcosa di diverso...

Nella situazione difficile delle ultime partite di qualificazione tutti hanno contribuito al nervosismo. Apprezzo molto Granit come giocatore e come persona. È normale che dopo una partita, quando le emozioni sono alte, si facciano dichiarazioni un po' controverse. Ne abbiamo discusso e penso che l'abbiamo gestita bene.

Con Pierluigi invece è successo che le sue dichiarazioni sono state mal interpretate. L'ho sempre percepito in modo diverso nelle discussioni personali.

Ma lei ha perso un po' la sua rilassatezza.

In combinazione con la situazione familiare, non è stato certo facile per me. Come posso avere il sorriso sul volto quando so che mia madre sta morendo? È stato un periodo intenso: il giorno del funerale ero in aereo e non potevo stare con la mia famiglia. Ma dovevo concentrarmi sul mio obiettivo e sul mio percorso. Non è stato facile per me.

Avrebbe voluto avere più tempo per elaborare correttamente la perdita di sua madre?

Affrontare il problema è un processo che ognuno deve fare da solo. Siamo una famiglia numerosa con otto fratelli, ma alla fine ognuno deve trovare la propria strada. Io non mi sono distratto. Mia madre mi ha insegnato molte cose. Una di queste è di non prendere sempre tutto così seriamente. Nella vita ci sono cose peggiori di una partita persa. Le sconfitte fanno parte dello sport.

I media sono stati troppo severi?

Con le tre prime partite abbiamo alimentato grandi aspettative. Certo, la dichiarazione di Granit che voleva dieci vittorie in dieci partite è stata ripetutamente citata in seguito. Ma questa frase gli è stata messa in bocca durante la conferenza stampa di Ginevra.

«Il ritmo e il momentum sono importantissimi in un torneo come questo»

Come allenatore della Nazionale, beneficia dei successi che Yann Sommer, Granit Xhaka e Manuel Akanji hanno ottenuto a livello di club?

Tutti noi beneficiamo della fiducia in noi stessi, e quella che i giocatori portano con sé. L'anno scorso, Granit era già arrabbiato per essere arrivato senza un titolo. Quest'anno, lui e gli altri giocatori chiave sosterranno i loro compagni di squadra ancora più di prima.

Sommer, Akanji e Xhaka: tre giocatori che sono diventati campioni nei cinque principali campionati europei. La nazionale svizzera è al suo apice?

È un'istantanea eccellente. E le prestazioni degli altri, ad esempio dei giocatori del Bologna, sono quasi sommerse da tutti gli altri successi. Per me è un sollievo perché non devo cercare giocatori. Ora spero che riescano a mantenere le prestazioni anche con la Nazionale. Il ritmo e il momentum sono importantissimi in un torneo come questo.

Inoltre, molti giocatori della Nazionale svizzera sono capitani nei loro club. Che effetto ha sulla squadra?

Molti dei nostri giocatori si assumono delle responsabilità. E tutti hanno il desiderio di far parte della Nazionale. È importante una buona preparazione: ognuno deve conoscere il proprio ruolo. La struttura della squadra è già conosciuta, ma c'è ancora un po' di margine di miglioramento. Abbiamo bisogno di buone prestazioni fino alla fine.

Di recente si è parlato anche del ruolo di Xherdan Shaqiri. Cosa possiamo aspettarci da lui?

Sappiamo cosa abbiamo in Shaq. È un giocatore decisivo e molto importante per la Nati, nessuno ha un piede brillante come il suo. A marzo aveva solo poche partite all'attivo, per questo ho optato per un giocatore che avesse più ritmo partita. Ma è anche chiaro che nella MLS non gioca allo stesso livello di un campionato europeo. È sua responsabilità, come di tutti gli altri, farsi trovare pronto per la Nazionale.

«L'unica cosa sicura è che nulla è certo. Si può vincere e perdere ogni partita»

Se non venisse schierato, potrebbe diventare un problema?

Alla fine della fiera, per ogni partita decido io chi è la migliore opzione per la squadra.

Passiamo alla prima avversaria dell'Europeo, l'Ungheria. Cosa si aspetta?

Un avversario che conosce a fondo il proprio sistema e che ha anche giocatori che militano in campionati di alto livello.

La Scozia è probabilmente l'avversario più debole.

La Scozia ha battuto la Spagna nelle qualificazioni agli Europei. È importante tenere d'occhio anche questo avversario e trarre le giuste conclusioni. Alla fine, tutti gli avversari sono sullo stesso piano. L'unica cosa sicura è che nulla è certo. Si può vincere e perdere ogni partita.

La Germania non gioca una partita ufficiale da parecchio tempo e l'anno scorso ha cambiato allenatore. Dopo un periodo di crisi, la squadra ha impressionato di nuovo con le vittorie nelle amichevoli contro Francia e Olanda. Come giudica questa squadra?

Il programma con solo partite amichevoli non era facile. Anche se dai il 5% in meno, magari tirando il piede indietro una volta perché ci sono partite importanti per il club, diventa molto difficile. Ora, con l'imminente torneo casalingo, si può vedere di nuovo la qualità di questa squadra. L'importante è farsi trovare pronti al momento giusto. Poi nessuno penserà ai risultati delle amichevoli.

Questo è il secondo torneo importante per lei dopo la Coppa del Mondo in Qatar. È contento che questa volta ci saranno meno distrazioni al di fuori del calcio?

Dobbiamo sempre essere pronti a far sì che qualsiasi questione assuma improvvisamente un'importanza maggiore. È importante mantenere la nostra concentrazione interna. Ma abbiamo esperienza e siamo preparati a vari scenari.

Da giocatore non ha potuto partecipare alla Coppa del Mondo del 2006 in Germania, ma ha seguito il torneo da tifoso. Si aspetta emozioni simili a quelle di allora?

Sicuramente vivremo le emozioni, la vicinanza dei tifosi, molto più intensamente che in Qatar. Siamo in un Paese a noi vicino. Conosciamo bene l'aria che si respira e non ci saranno sorprese in termini di organizzazione. Sarà un grande torneo e noi abbiamo la responsabilità di accendere l'euforia con buoni risultati.

Quali risultati sono necessari perché lei sia ancora allenatore della Nazionale a settembre?

Devo pensare così lontano nel tempo? So chi sarà l'allenatore della Nazionale domani. E so anche chi sarà dopodomani. Quando sono diventato allenatore della Nazionale, nell'agosto del 2021, ho firmato un contratto fino alla fine dell'anno con l'opzione di prolungarlo se ci fossimo qualificati per la Coppa del Mondo.

Ed è andata bene: in primavera le è stato quindi offerto un prolungamento del contratto.

Sì, è vero, ma non volevo accettare l'offerta in primavera, prima di giocare gli Europei.

Vuole rimanere allenatore della Nazionale?

Questo lavoro mi riempie ancora di grande gioia e orgoglio. L'ho segnalato anche alla federazione nel corso delle nostre discussioni. Abbiamo parlato del fatto che nello sport non ci sono garanzie e che bisogna dimostrare sempre il proprio valore. Questo vale per i giocatori, ma anche per me.

