La Nazionale rossocrociata ha concluso la preparazione agli Europei con un pareggio con l'Austria. Ecco le note date dalla redazione di blue Sport agli uomini messi in campo da Murat Yakin.

Portiere

Nota Portiere Yann Sommer

Non deve compiere molte parate, ma quando viene chiamato in causa risponde sempre presente. Incolpevole sull'azione da gol austriaca. All'82esimo blocca molto bene un tiro ravvicinato di Gregoritsch.

Nota: 4.5

Difensori

Nota Difensore Nico Elvedi

Nell'azione dell'1-0 austriaco si fa saltare come un neofita. Settimana prossima agli Europei dovrà lasciare il posto a Fabian Schär?

Nota: 3.5

Nota Difensore Manuel Akanji

Si fa vedere con buoni passaggi negli spazi vuoti. Sembra più che pronto fisicamente e mentalmente nonostante le tante partite giocate in stagione col Manchester City. Lascia il campo al 76esimo, sostituito da Stergiou.

Nota: 4.5

Nota Difensore Ricardo Rodriguez

Poco appariscente, ma allo stesso tempo va sempre sul sicuro e non commette errori. Come il compagno di difesa del City finisce la partita al 76esimo. Al suo posto entra Zesiger.

Nota: 4.5

Centrocampisti

Nota Nota Centrocampista Silvan Widmer

Lo si vede correre sulla fascia come al solito. È lui a mettere a segno l'1-1, facendosi trovare al posto giusto al momento giusto dopo il tiro di Vargas. Anche quando c'è da difendere si fa sempre trovare pronto.

Nota: 5

Nota Centrocampista Remo Freuler

Non riesce a tenere il passo di Baumgartner nell'azione del momentaneo 1-0 austriaco. Per il resto fa una buona partita senza però eccellere.

Nota: 4+

Nota Centrocampista Granit Xhaka

Dopo un inizio poco brillante, è lui a riportare la squadra in carreggiata. Una prestazione solida da parte del capitano. Forse un po' acciaccato termina la partita al 76esimo. Al suo posto entra Sierro.

Nota: 4.5

Nota Centrocampista Dan Ndoye

Sulla fascia è vivace, peccato è troppo impreciso. È suo il passaggio sbagliato che innesca l'azione dell'1-0 austriaco. Nel primo tempo è una spina nel fianco degli avversari, anche se colleziona troppo errori. Si spegne lentamente nella ripresa.

Nota: 4.5

Attaccanti

Nota Attaccante Ruben Vargas

Nel primo tempo corre, ma tocca pochi palloni. Al 26esimo però è lui a creare la rete dell'1-1! È proprio Vargas a dribblare il difensore austriaco, poi tira in porta e sulla ribattuta Widmer insacca. Quando entra in gioco è quasi sempre pericoloso. Al 66esimo viene sostituito da Okafor.

Nota: 5

Nota Attaccante Steven Zuber

Si distingue per il suo impegno. Corre e cerca di dare fastidio agli avversari in ogni occasione. Purtroppo ha dovuto lasciare il campo per infortunio poco prima dell'intervallo.

Nota: 4.5

Nota Attaccante Mohamed Amdouni

È una partita molto difficile per il centravanti. Ricevendo pochi palloni non combina molto nell'area avversaria. Lotta comunque e non disdegna di rientrare per cercare la sfera o aiutare i compagni. Lascia il posto a Shaqiri al 66esimo.

Nota: 4-

Sostituzioni

Nota Entra al 42esimo al posto di Zuber Michel Aebischer

Dà una certa fisicità al gioco della squadra. Gioca in modo pulito e sicuro. Tuttavia il suo posto non dovrebbe essere più avanti?

Nota: 4

Nota Entra al 66esimo al posto di Vargas Noah Okafor

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota: -

Nota Entra al 66esimo al posto di Amdouni Xherdan Shaqiri

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota: -

Nota Entra al 76esimo al posto di Rodriguez Cédric Zesiger

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota: -

Nota Entra al 76esimo al posto di Akanji Leonidas Stergiou

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota: -

Nota Entra al 76esimo al posto di Xhaka Vincent Sierro

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota: -