Il trofeo individuale più ambito del mondo del calcio: il Pallone d'Oro. KEYSTONE

France Football sta valutando la possibilità di organizzare una cerimonia per assegnare il Pallone d'Oro a Robert Lewandowski, che avrebbe meritato di vincerlo nel 2020, ma che non è stato assegnato.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Il 2020, come dimenticarlo, è stato l'infausto anno dell'inizio della pandemia da Covid-19.

Ricordiamo che anche il calcio, a momenti, si fermò, per poi riprendere, quasi ovunque, con le partite giocate in stadi deserti.

Per la prima volta nella sua storia - dal 1956 - il Pallone d'Oro 2020 non fu assegnato.

A quattro anni di distanza France Football sta ora valutando di recapitarlo a colui che lo avrebbe meritato: l'allora attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski. Mostra di più

Quattro anni fa, nel 2020, quando giocava nel Bayern Monaco, Robert Lewandowski era il favorito per vincere il più prestigioso dei premi individuali, il Pallone d'Oro.

Sfortunatamente per il polacco, la pandemia di Covid-19 costrinse France Football a cancellare l'assegnazione e la cerimonia di premiazione. Per la prima volta dal 1956, anno in cui fu istituito il riconoscimento, il Pallone d'Oro non fu recapitato a nessuno.

Con 55 gol in 47 partite in quella stagione, dopo aver vinto la Champions League, finendo come capocannoniere con 15 reti, Lewa era senza dubbio il giocatore più accreditato per la vittoria, ma le cose andarono diversamente.

France Football ora sta valutando la possibilità di assegnare finalmente il premio al giocatore del Barcellona, con qualche anno di ritardo.

Robert Lewandowski alza il trofeo della Champions League vinto con il Bayern Monaco ad agosto del 2020. KEYSTONE

In una recente intervista a «Sport Bild», l'attaccante polacco ha spiegato: «Nel 2020 e nel 2021 ho avuto i migliori anni della mia carriera. Un amico mi ha recentemente inviato alcune statistiche: ho segnato 100 gol in 85 partite».

E cosa dice sull'eventualità di un premio in ritardo?

«Naturalmente mi sarebbe piaciuto vincere il Pallone d'Oro. Non che sia arrabbiato o triste perché non ho ancora il trofeo, ma sento che avrei potuto vincerlo in uno dei due anni (2020 e 2021 ndr.). Mettiamola così: se ricevessi il Pallone d'Oro 2020 quattro anni dopo, non mi offenderei. Sarebbe un grande onore e accetterei il premio».