Victor Osimhen arriva a Istanbul e viene salutato da migliaia di tifosi del Galatasaray. X

Victor Osimhen è stato accolto da migliaia di tifosi del Galatasaray a Istanbul ben oltre le 3 del mattino, dopo aver ha completato il suo trasferimento in prestito dal Napoli, con una serie di clausole.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Victor Osimhen ha lasciato la Serie A per la Turchia.

Il nigeriano è stato concesso in prestito dal Napoli al Galatasaray.

Il club turco si assumerà lo stipendio, mentre sembra che il Napoli abbia abbassato la clausola rescissoria, da 130 a 80 milioni di euro.

Arrivato a tarda notte ad Istanbul l'attaccante è stato accolto da migliaia di tifosi. Mostra di più

Dopo mesi di tira e molla è fatta: Victor Osimhen ha lasciato Napoli.

L'affare è stato concluso in poche ore, dopo la chiusura della finestra di trasferimento nella maggior parte dei mercati europei.

Al nigeriano è stato concesso di partire in prestito gratuito per una stagione, a patto che il Galatasaray copra lo stipendio di 10 milioni di euro. Tuttavia, «Fanatik» riporta che la squadra turca sta pagando solo 8,8 milioni di euro di stipendio.

The masquerade is about to start. You are all invited. pic.twitter.com/j4yV8Suzeh — Galatasaray EN (@Galatasaray) September 2, 2024

Il 25enne nigeriano ha anche insistito per una clausola di rottura a gennaio per 10 top club specifici, mentre si dice che il Napoli abbia accettato di abbassare la clausola di rilascio da 130 milioni di euro a 80 milioni se non avrà ancora completato una vendita entro giugno 2025.

Poiché il suo contratto attuale scade nel giugno 2026, ci sarà anche un prolungamento automatico fino al giugno 2027 con lo stesso stipendio.

L'arrivo di Osimhen era inizialmente previsto intorno alle 00.30 ora locale, ma alla fine è stato fissato alle 03.30. Al suo arrivo, nonostante fosse tarda notte, è stato accolto da migliaia di tifosi del club turco.

Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'i bekliyor 🟡🔴 pic.twitter.com/c0N6rhmUPs — De Marke Sports (@demarkesports) September 3, 2024

Acquistato dal Lille nel settembre 2020 per 79 milioni di euro, ha segnato 76 gol e ha messo a referto 18 assist in 133 partite per il Napoli.

Indimenticabile la stagione 2022-2023, al termine della quale il club partenopeo ha conquistato il suo terzo scudetto - 33 anni dopo Maradona.

I test medici saranno effettuati martedì mattina, in tempo per poterlo iscrivere nella rosa del Galatasaray per l'Europa League.