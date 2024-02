Accuse pesanti da parte di Keane: «Contro squadre italiane noi uscivamo distrutti, loro no»

La formazione del Manchester United che nel 1999 ha vinto la Champions League battendo il Bayern Monaco in finale per 2-1. Keystone

In diretta nel podcast «Stick to Football», gli ex giocatori del Manchester United Roy Keane e Gary Neville, hanno parlato dei sospetti che alcuni giocatori delle squadre italiane che allora giocavano contro di loro in Champions League si dopassero.

Gary Neville e Roy Keane, giova ricordare, sono stati giocatori chiave del Manchester United di Sir Alex Ferguson, che a metà degli anni 2000 era ai vertici europei. Il loro successo quasi incontrastato in Premier League li qualificava per affrontare le migliori squadre del continente in Champions League.

C'era un argomento tabù di cui tutti erano a conoscenza, sebbene nessuno si esprimesse in merito.

A 20 anni e più di distanza, Neville ha rivelato che lui e i suoi compagni di squadra pensavano che i giocatori di alcune squadre italiane si dopassero per migliorare le loro prestazioni fisiche.

«Ce ne sono un paio che mi sono rimasti impressi nella mente - e lo dirò con molta cautela per motivi legali - credo che ci siano state alcune squadre contro cui abbiamo giocato che non erano pulite. Lo abbiamo pensato in quel momento».

A far da eco a cui colui che ha giocato 400 partite con i Red Devils, è Roy Keane, per lui 15 stagioni con la stessa maglia rossa: «Contro certe squadre, quando io lasciavo il campo ero assolutamente distrutto, mentre guardavo i miei avversari e sembrava che non avessero giocato nemmeno una partita. Perché non possiamo parlare di questo?».

L'ex compagno, oggi opinionista per un'emittente televisiva, ha continuato: «Non lo so. Non posso accusare le persone... Non stiamo facendo nomi di persone o di club. Ma il punto è che quando si guarda al passato, a ciò che è emerso dopo nel ciclismo e in altri sport con vari medici,ecc. i dubbi rimangono».

Alla discussione si è aggiunto un altro ex, il difensore del Liverpool Carragher, che ha aggiunto: «Ovviamente il Manchester United ha dominato in Premier League, ma non ha mai avuto quel dominio in Europa che avrebbe dovuto avere».

Il Manchester United di Neville e Keane era quello targato Sir Alex Ferguson, che sì vinse 8 volte la Premier League, ma che mise le mani sulla Champions solo in due occasione, distanti tra loro: nel 1998/1999 e nel 2007/2008.

Keane e Neville contro le italiane

Roy Keane e Gary Neville hanno sfidato diverse squadre italiane in 15 anni di carriera con la maglia dei Diavoli Rossi: la Juventus quattro volte, Inter, Milan, Lazio e Fiorentina una volta a testa.

Nel periodo citato dai due ex calciatori, le formazioni italiane hanno vinto i seguenti trofi europei: Champions League: Milan, 2003 e 2007; Juventus, 1996; Inter, 2010. Supercoppa UEFA: Milan, 2003 e 2007; Juventus, 1996; Lazio, 1999. Coppa UEFA: Inter, 1998; Parma, 1999.