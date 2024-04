Alisha Lehmann nel mirino di tre club messicani

Alisha Lehamm è attaccante dell'Aton Villa nella FA Women's Super League IMAGO/Pro Sports Images

Un giornalista messicano ha riferito che Alisha Lehmann potrebbe presto giocare nella massima lega messicana. Ma questa affermazione si sta rivelando piuttosto infondata.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Alisha Lehmann resterà all'Aston Villa nonostante le voci di un suo trasferimento in Messico.

Ha un contratto fino al 2026 con un'opzione per un ulteriore anno.

Secondo «20 Minuten», le notizie riportate dai media messicani sulle trattative con i club Querétaro, León e Club América sono infondate.

Anche il compagno di Lehmann gioca nell'Aston Villa. Per questo motivo la calciatrice svizzera si sente molto a suo agio in Inghilterra. Mostra di più

Fernando Esquivel, noto esperto di trasferimenti del calcio messicano, ha dichiarato sulla piattaforma social X che i club Querétaro, León e Club América avrebbero già avviato trattative con Alisha Lehmann per un suo trasferimento in Centro America.

Tuttavia, secondo «20 Minuten», questa speculazione è infondata.

La calciatrice svizzera più popolare di sempre - oltre 17 milioni di follower su Instagram - gioca in Inghilterra per l'Aston Villa dall'estate del 2021, e recentemente ha prolungato il suo contratto fino al 2026, con l'opzione di un ulteriore anno.

🚨 💣 EXCL. BOMBAZO. ALISHA LEHMANN A LIGA MX FEMENIL.



⭐ Se ha podido saber en EXCLUSIVA que 3 Clubes de la Liga MX han INICIADO GESTIONES por el fichaje de la internacional suiza, ALISHA LEHMANN.



➡️ Querétaro, León y el Club América.



🦅 Justo el CLUB AMÉRICA FEMENIL son el… pic.twitter.com/DYUUauiJll — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) April 23, 2024

Inoltre, nella stagione in corso non è una presenza fissa nell'undici titolare, ma entra in campo regolarmente con le seconde linee. All'Aston Villa, da questo inverno, ha ritrovato anche l'amica e compagna di Nazionale Noelle Maritz.

Ma soprattutto a Birmingham ha trovato l'amore, come ha detto lei stessa: «Sono molto felice qui, abbiamo una buona squadra e un ottimo staff».

Douglas Luiz, suo compagno nonché giocatore dell'Aston Villa, ha recentemente parlato della loro vita privata in un'intervista al «Daily Mail».

«La gente dice che siamo come una coppia di celebrità, ma siamo del tutto normali». E, come altre coppie, anche loro escono insieme a cena, per giocare a bowling o fare shopping.

Quindi, contrariamente alle voci provenienti dal Messico, la Lehmann rimane fedele al suo attuale club e a Birmingham, dove ha appunto anche trovato l'amore.