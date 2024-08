Ancelotti deve chiedere aiuto a Vinicius per telefonare a Bellingham

Carlo Ancelotti (sinistra) e uno dei suoi gioiellini al Real Madrid, Jude Bellingham IMAGO/Bildbyran

Carlo Ancelotti ha rivelato un simpatico siparietto nel quale erano coinvolti anche i suoi due attaccanti Jude Bellingham e Vinicius Jr.. Ecco di cosa si tratta.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Real Madrid, domenica, ha perso l'amichevole contro il Barcellona.

Jude Bellingham non era presente, essendo ancora in vacanza dopo le fatiche degli Europei con la sua Nazionale.

Carlo Ancelotti ha cercato di contattare Bellingham il quale non ha risporto. Il tecnico italiano ha chiesto a Vinicius Jr di chiamarlo per lui.

L'inglese ha risposto immediatamente alla chiamata dell'amico brasilian0. «Allora mi sono arrabbiato», ha rivelato scherzando il coach italiano. Mostra di più

Il Real Madrid, orfano di alcuni giocatori ancora in vacanze dopo le fatiche degli Europei, ha affrontato il Barcellona in amichevole, cadendo per 2-1 sotto i colpi di Pau Victor.

Ma la notizia riguarda l'arrabbiatura di Carlo Ancelotti nei confronti di Jude Bellingham, uno dei giocatori ancora in vacanza.

Altri dirigenti avrebbero potuto prendere molto il comportamento del gioiellino inglese, ma Don Carlo è fatto di un'altra pasta. Il tecnico italiano ha infatti rivelato il divertente episodio accaduto in questi giorni.

Durante la tournée pre stagionale del Real Madrid negli Stati Uniti, Carletto ha raccontato di aver telefonato a Bellingham, il quale non ha risposto alla chiamata.

«Mi sono arrabbiato con Bellingham», ha scherzato il 65enne. «L'ho chiamato e non mi ha risposto». Si è dunque rivolto a Vinicius chiedendogli di chiamarlo: il giovane attaccante inglese ha così risposto immediatamente, «Poi me lo ha passato e così mi sono arrabbiato», ha detto sorridendo il coach più vincente della storia della Champions League.

Bellingham, chiamato a ripetersi

Il numero 10 inglese dovrebbe tornare a giocare la Supercoppa UEFA contro l'Atalanta il 14 agosto. Giova ricordare che alla sua prima stagione a Madrid si è assicurato LaLiga, la Champions League e la Supercoppa spagnola.

Oltre a questi titoli, il 21enne è diventato il terzo miglior marcatore del campionato, con 23 gol e 13 assist in 42 presenze. Tra le sue prestazioni, memorabile, il contributo di due gol e il match-winner nella vittoria per 2-1 nel Clásico contro il Barcellona.