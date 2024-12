Andy Pelmard ha giocato nel Basilea tra il 2021 e il 2023. Keystone

L'ex calciatore del Basilea Andy Pelmard, in stato di ebrezza, sarebbe stato inseguito dalla polizia. Il suo attuale club, il Lecce, ha escluso il francese dalla rosa fino a nuovo ordine.

Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex calciatore del Basilea Andy Pelmard ha causato uno scandalo in Italia.

Dopo la festa di Natale del suo attuale club, il Lecce, il difensore avrebbe disobbedito a diverse regole del traffico mentre era sotto l'effetto dell'alcol e si è dovuto recare alla stazione di polizia.

Pelmard ha dovuto consegnare la patente di guida ed è stato sospeso dal club di Serie A fino a nuovo ordine. Mostra di più

Il Lecce, club di Serie A, ha sospeso Andy Pelmard fino a nuovo ordine. Mercoledì scorso sembra che il difensore 24enne, nelle fila del Basilea tra il 2021 e il 2023, abbia avuto un inseguimento in stato di ebbrezza con la polizia dopo la festa di Natale del club, mercoledì scorso. Lo riportano i media italiani.

Come scrive «La Gazzetta del Mezzogiorno», il francese ha attraversato la zona pedonale di Lecce a velocità eccessiva e ha scatenato «il panico nel centro della città».

«I pedoni hanno dovuto correre per evitare di essere investiti», annuncia il quotidiano.

L'ex star del Basilea avrebbe addirittura guidato sul lato sbagliato della strada. Quando un agente di polizia ha cercato di fermarlo, lui avrebbe proseguito la sua corsa. Dopo che la polizia è riuscita a fermarlo, la sua patente di guida è stata immediatamente confiscata. Il giovane calciatore ha dovuto recarsi alla stazione di polizia. Al momento è accusato di guida in stato di ebbrezza.

Il Lecce sospende Pelmard fino a nuovo ordine

Il Lecce, ha reagito sospendendo il difensore. In un comunicato ha fatto sapere: «Alla luce dei fatti di ieri sera, l'US Lecce condanna fermamente il comportamento del suo giocatore Andy Pelmard, in quanto non conforme al codice di comportamento del club».

E ancora: «L'U.S. Lecce ha disposto l'esclusione del calciatore dalla rosa della prima squadra con effetto immediato e valuterà la rilevanza del comportamento disciplinare, riservandosi di prendere gli opportuni e ulteriori provvedimenti».