Gregor Kobel rimarrà con il Borussia Dortmund almeno fino al 2028. Con il suo attuale club il portiere svizzero vuole vincere dei titoli. Il suo rinnovo di contratto ha scatenato l'euforia tra i tifosi del Dortmund.

Hai fretta? blue News riassume per te Gregor Kobel ha prolungato il suo contratto con il BVB fino al 2028.

Il portiere svizzero spiega questo passo con gli importanti obiettivi che ha con la sua squadra. Inoltre, si sente molto a suo agio a Dortmund.

I tifosi del BVB reagiscono con euforia al divertente video su Instagram che annuncia il prolungamento del contratto. Mostra di più

Gregor Kobel ha prolungato il suo contratto con il Borussia Dortmund fino al 2028. L'ambito estremo difensore svizzero ha spiegato le sue ragioni: «Mi sento molto bene qui. Penso che abbiamo una grande squadra con una qualità immensa».

Portare questa qualità sul campo è il grande obiettivo dei giocatori del Dortmund e dunque anche del portiere elvetico: «Voglio vincere titoli ora, è chiaro. Abbiamo il potenziale per farlo. Vogliamo tornare dove tutti noi, come giocatori e come club, apparteniamo».

Sui social media, il BVB ha annunciato il rinnovo del contratto con un video divertente dove lo svizzero è apparso assieme al comico «Lazzo».

Il nostro muro davanti al nostro muro

Le reazioni dei tifosi sono state molto positive. «Ora anche la fascia da capitano. Kobel è attualmente il migliore e anche negli ultimi due anni è stato costantemente il migliore. È la prossima leggenda dopo Hummels e Reus», ha scritto un utente nei commenti al post di Instagram.

Altri tifosi dei gialloneri hanno commentato: «È così importante, il nostro muro davanti al nostro muro 🖤💛🖤💛», «Assicurazione sulla vita rinnovata fino al 2028 ✔️», «il rinnovo di contratto più importante degli ultimi anni» o «l'ultimo portiere al suo livello era solo Lehmann».

Molti tifosi del BVB sono particolarmente felici che le voci secondo cui Kobel avrebbe potuto trasferirsi al rivale di sempre, il Bayern Monaco, non si siano avverate: «Probabilmente pochi si aspettavano che fosse uno dei pochi a mantenere la parola».

La prossima partita in Bundesliga per il Dortmund, attualmente quarto in classifica, sarà sabato con una partita casalinga contro l'Union Berlin di Urs Fischer.