Yann Sommer è in piena forma. Il portiere svizzero ha giocato finora nove partite con l'Inter e in sei occasioni non ha subito reti. Così anche martedì sera in Champions League, contro il Benfica.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Inter ha vinto la gara di Champions League contro il Benfica per 1-0.

Fondamentale per la vittoria dei nerazzurri sono state anche due parate di Yann Sommer; strepitose.

Alcuni tifosi del Manchester United credono che il portiere svizzero sarebbe meglio di André Onana, l'ex interista ora numero 1 dei Red Devils. Mostra di più

Inter - Benfica 1:0 A San Siro l'Inter si è imposto per 1-0 contro i portoghesi del Benfica. 03.10.2023

Il 34enne svizzero è tornato a vivere in modo sereno, a Milano, dopo i sei mesi difficili in Baviera. In Serie A la sua Inter è in testa alla classifica dopo sette giornate, e lui ha subito solo tre gol.

In Champions League, ha subito una rete nella partita inaugurale (1-1 contro la Real Sociedad), ma ne ha evitate parecchie.

La stampa italiana lo sta già elogiando, da un paio di settimane, a maggior ragione dopo la prestazione messa in campo martedì sera a San Siro contro il Benfica: i nerazzurri hanno vinto per 1:0 e il portiere elvetico ha esibito due grandi parate.

I tifosi dello United preferirebbero Sommer a Onana

La prestazione di Yann Sommer non ha solo attirato l'attenzione di tifosi nerazzurri e giornalisti italiani e svizzeri, ma anche quella dei tifosi del Manchester United.

Nel corso dell'estate Sommer era arrivato a Milano per sostituire André Onana, che aveva lasciato l'Inter stuzzicato dal blasone del Manchester United.

I tifosi dei Red Devils, dopo la sconfitta patita dai propri beniamini per mano del Galatasaray (2-3), pensano che la loro squadra avrebbe fatto meglio a ingaggiare il portiere svizzero dell'Inter piuttosto che Onana. L'ex numero uno dei nerazzurri non ha ancora ingranato con lo United.

Un tifoso ha scritto: «Il portiere che ha sostituito Onana all'Inter sarebbe stato un acquisto migliore. Yann Sommer aveva sostituito Neuer al Bayern quando era fuori per una frattura alla gamba».

«I grandi portieri si vedono quando salvano il risultato con un'unica parata».



Descrizione perfetta di Yann Sommer, la cui parata è stata inserita nelle top saves di ieri dalla UEFA. #InterBenfica 🇨🇭⚫️🔵pic.twitter.com/P2HAvXfj32 — Esegesi (@_esegesi_) October 4, 2023

Ten Hag difende Onana

Inoltre, martedì sera a Manchester, Onana non è stato senza colpe, specialmente quando ha causato un calcio di rigore - non realizzato però da Mauro Icardi.

L'allenatore degli inglesi Erik ten Hag ha comunque difeso il suo portiere, sostenendo che «è un grande portiere» e può diventare uno dei migliori al mondo.