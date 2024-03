Da metà giugno a metà luglio si svolgeranno in Germania i Campionati europei di calcio. La Nazionale svizzera è inserita nel gruppo con Germania, Ungheria e Scozia. KEYSTONE

Giovedì Murat Yakin ha annunciato i convocati per l'ultimo raduno prima degli Europei. blue Sport analizza le questioni più urgenti dopo la conferenza stampa.

Dal quartier generale della ASF giovedì, Murat Yakin ha comunicato i nomi scelti per la formazione che vedrà la Nazionale impegnata nelle amichevoli contro Danimarca e Irlanda. blue Sport risponde alle sei domande più importanti riguardanti la Nati nel suo cammino verso il prossimo Campionato Europeo.

Sommer o Kobler?

Yann Sommer KEYSTONE

Recentemente si è discusso più volte della gerarchia dei portieri della Nazionale. Il numero 1 sarà il portiere dell'Inter Yann Sommer o il portiere del Dortmund Gregor Kobel?

Yakin ha sottolineato ancora una volta, in conferenza stampa, che per lui i ruoli sono attualmente chiari. «Yann Sommer è il numero 1, Gregor Kobel il numero 2», ha dichiarato.

Tuttavia, in vista delle prossime amichevoli, sembra che entrambi i portieri possano giocare.

Il caso Jashari

Ardon Jashari KEYSTONE

Ardon Jashari aveva rinunciato all'ultima chiamata della selezione U21 della Nazionale, il che ha provocato accese discussioni. Ora, il capitano del Lucerna non fa più parte nemmeno della rosa dell'allenatore.

Nel frattempo si sono svolti alcuni colloqui «intensi» tra il giocatore e la Federazione, rivela Yakin. «Gli abbiamo indicato un percorso chiaro».

Jashari semplicemente non ha ancora un posto nel centrocampo della Nati. «Abbiamo un gran numero di giocatori che giocano e impressionano sulla scena internazionale. Ardon ha bisogno di pazienza e di giocare partite internazionali», con la maglia della Nazionale U21.

L'ambiente è di nuovo rilassato

In conferenza stampa, Yakin è apparso rilassato, disinvolto e ha risposto anche alle domande più controverse dei giornalisti presenti all'annuncio della squadra.

Non c'è paragone con la fine della difficile campagna di qualificazione dello scorso autunno, quando non riusciva a nascondere la sua preoccupazione e la tensione generata dalle numerose discussioni che lo circondavano. Il CT della Nazionale è tornato ad essere quello che conoscevamo.

Chi sono i volti nuovi?

Non ci sono cambiamenti importanti nella rosa. Come già annunciato da blue Sport, Becir Omeragic torna in Nazionale dopo tre anni, mentre Vincent Sierro viene incluso per la prima volta, così come l'attaccante del Servette Dereck Kutesa. Yakin: «Questi tre si sono guadagnati la nomina con le loro prestazioni».

Tra i giocatori affermati, solo Djibril Sow non è stato convocato. «Non è stata una decisione contro Djibril, ma una decisione a favore degli altri centrocampisti. È quello che gli ho detto», ha spiegato il mister.

Al momento la squadra è composta da 26 persone, ma saranno solo 23 i giocatori autorizzati a partecipare a Euro 2024.

Il jolly Shaqiri

Xherdan Shaqiri KEYSTONE

Non è un mistero che Xherdan Shaqiri ha giocato solo 241 minuti con i suoi Chicago Fire nel 2024. È perciò molto probabile che il numero 23 non scenda in campo nelle prossime partite con la maglia della Nati.

Almeno questo è ciò che suggeriscono le dichiarazioni di Yakin: «Deve ancora conoscere e capire il suo ruolo. Se gioca dall'inizio, allora va bene. Ma se dovesse entrare dalla panchina, sarà comunque importante per la squadra, se lui lo accetterà».

La posizione di Murat Yakin

Dopo lunghe trattative, l'allenatore e l'Associazione Svizzera di Calcio hanno deciso di non prolungare il suo contratto oltre il Campionato Europeo. C'è una mancanza di fiducia da entrambe le parti?

Yakin ha risposto: «Sento la fiducia dei giocatori e dell'Associazione. La mia attenzione è rivolta agli Europei. La sfida sportiva mi interessa più della carta. Agli Europei saremo tutti messi alla prova. Dopo avremo tempo per discutere».

Quando gli viene chiesto se non teme che la sua situazione contrattuale aperta possa causare disordini durante il campionato europeo in Germania, risponde: «Ancora più disordini del passato? No».

Giova ricordare che verso la fine del girone di qualificazioni, molti avevano chiesto il suo licenziamento.